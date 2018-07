Alicia Keys diz que usava maquiagem como um 'escudo'

Alicia Keys deixou a maquiagem de lado. Foto: Gretchen Robinette/The New York Times

A cantora Alicia Keys, de 35 anos, declarou que costumava cobrir seu rosto com vários produtos de beleza porque acreditava que isso ia torná-la mais glamourosa e bem-sucedida.

Em conversa com a revista 'Bulletin', a artista disse que a sociedade quer encaixar as mulheres no padrão. "A indústria nos força a viver por algum ideal, só porque querem vender um produto."

Agora, a cantora se sente mais confiante quando abre mão do rímel, base e batom e deixa o visual natural. "Não me entenda mal, eu não tenho nada contra as mulheres que usam maquiagem - é uma decisão pessoal. Mas eu me sinto mais confortável sem. E eu estou feliz por dizer que recebi um feedback muito positivo de jovens mulheres por tomar a decisão" afirmou a cantora.

"Saia de seus padrões de pensamento atuais. Se informe. Logo você perceberá que se tornou mais autoconfiante na forma de pensar, e é mais fácil expressar sua própria opinião com convicção."