Alexandre Herchcovitch criará nova linha de roupas e estreia reality na TV

O estilista Alexandre Herchcovitch apresenta camiseta criada em primeiro episódio do programa "Corre e Costura" Foto: Amana Salles/ Divulgação

Um mês após deixar direção criativa de sua grife homônima, o estilista Alexandre Herchcovitch pôs fim nos rumores sobre sua nova empreitada na moda: ele criará uma linha de roupas para a À La Garçonne, loja de móveis vintage de seu marido, o designer Fábio Souza. Além da novidade recém-anunciada, o estilista estreou na segunda, 28, o programa de TV “Corre e Costura”.

O reality show do canal FOX Life vai ao ar todas as segundas, às 20h, pelos próximos dois meses. Nos episódios de 30 minutos, o estilista enfrenta o desafio de criar looks do zero para desconhecidos, com equipe, orçamento e tempo enxutos. No primeiro programa, Herchcovitch teve mil reais para produzir 22 uniformes comemorativos para o centenário do time 7 de Setembro, um dos mais antigos de várzea de São Paulo. Na próxima semana, ele precisará confeccionar com R$ 300 um look de festa para vestir uma mulher que emagreceu quase 100 kg.

Na estreia do programa, o estilista teve mil reais para produzir 22 uniformes comemorativos para o centenário do time 7 de Setembro, um dos mais antigos de várzea de São Paulo Foto: Amana Salles/ Divulgação

Enquanto o estilista segue novos rumos, as dúvidas sobre quem assumirá o cargo na Herchcovitch; Alexandre permanecem. Desde 2008, a marca pertence ao grupo InBrands, um dos maiores conglomerados de moda do País, que reúne grifes como Ellus, Richards, Salinas e Bobstore.