Alexandre Herchcovitch assume direção de estilo do grupo Vulcabras Azaleia

Alexandre Herchcovitch irá unir sua expertise em moda com a tecnologia esportiva da Olympkus Foto: Daniel Marengo/ Vulcabras Azaleia/Divulgação

O estilista Alexandre Herchcovitch dá um novo passo em sua carreira: nesta terça, 29, ele anunciou que irá ser o responsável pelo estilo do grupo Vulcabras Azaleia, detentor das marcas Azaleia, Dijean, botas Vulcabras e Olympikus. A última, será o primeiro foco do estilista em seu novo trabalho - ele continua como diretor criativo da À La Garçonne, marca de seu marido, o empresário Fábio Souza.

A entrada de Herchcovitch na empresa se deu por causa da tendência do streetwear e da forte influência do estilo de rua nas roupas das principais marcas de moda do mundo. "Queremos participar deste movimento com ainda mais autoridade. Encontramos no Alexandre a pessoa certa”, explica Pedro Bartelle, CEO do grupo.

"A roupa esportiva ultrapassou o esporte e as pessoas aprenderam a usá-la no dia a dia, indo com tênis de corrida para uma reunião, por exemplo. Isso mostra que nós estamos abertos e com menos regras. É um dos valores do nosso tempo", comenta o estilista. "Ela evoluiu para o uso dos atletas, porque ajuda na performance e na identificação deles, mas toda essa tecnologia não é mais exclusiva para o esporte."

O primeiro lançamento será uma coleção cápsula de peças inspirada no mundo da corrida. "A Olympikus é a marca esportiva legitimamente brasileira, com um DNA único. Eu vou imprimir o meu olhar a partir do que a marca já expressa, resultando em produtos, ideias e posicionamento", finaliza Alexandre.