Alessandra Ambrósio anuncia desligamento da Victoria's Secret

Alessandra Ambrosio desfilou pela última vez para a Victoria's Secret nesta segunda, 20 Foto: AP Photo/Andy Wong

Alessandra Ambrósio, uma das mais amadas 'angels' da Victoria's Secret, anunciou nesta segunda, 20, que não irá mais desfilar para a marca. Ao lado da também brasileira Adriana Lima, a top de 36 anos é uma das modelos que desfila pela marca há mais tempo, tendo participado de todas as apresentações desde 2000.

Antes do desfile deste ano começar, a modelo deu um discurso emocionado no backstage, se despedindo da marca e das companheiras de passarela. "Vocês transformam sonhos em realidade e realizaram todos os meus. Meninas, vocês são as mais poderosas, bonitas e fortes mulheres do mundo. Amo todas e sentirei saudades. Torcerei sempre por vocês", disse ela. "Vamos fazer esse show para todas as mulheres lá fora. Somos fortes e poderosas, merecemos o mundo."

Segundo o portal Entertainment Tonight, ela quer se dedicar à carreira de atriz e à sua marca de roupas de banho, a Ale by Alessandra.

Os melhores momentos do Victoria's Secret Fashion Show 2017: