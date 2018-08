Alerta de tendência: minifranjas são destaque no tapete vermelho

Alison Sudol apostou nos fios bagunçados com sua minifranja Foto: Mario Anzuoni/ REUTERS

O ano começou com uma nova tendência de beleza: as franjas bem curtas. O visual fashionista foi aposta de quatro atrizes durante as premiações que já aconteceram em 2018. As atrizes Emma Watson, Alison Sudol e Sofia Boutella apostaram no look para o Globo de Ouro, por exemplo, enquanto Emma Roberts apareceu com o visual no Critic’s Choice Awards.

O visual dá um tom retrô a qualquer produção, mas costuma dividir opiniões. Para usar os cabelos assim, mas sem o comprometimento do corte, a cabeleireira de Emma Roberts, Nikki Lee, optou por usar um aplique nos fios da atriz. “Não é o jeito de que nós fazemos tipicamente, mas quem quer ser típico?” dizia a legenda da foto que Nikki postou. Enquanto Emma Roberts e Sofia Boutella investiram no visual com o resto dos cabelos completamente lisos, Emma Watson escolheu um penteado preso, com apenas algumas mechas aneladas. Alison Sudol, por sua vez, apostou em um pouco de volume, levemente ondulado, para finalizar sua produção no tapete vermelho.