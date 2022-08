Além da 'bolsa de lixo', confira itens de 'gosto duvidoso' já lançados pela Balenciaga

Além da bolsa inspirada em saco de lixo, Crocs de plataforma e 'camisa de camiseta' já passaram pelo catálogo da Balenciaga. Foto: Balenciaga

Crocs de plataforma, camisas anexadas e casacos com diversas camadas são só alguns dos itens que podem ser encontrados no catálogo da Balenciaga.

A grife de luxo esteve mais uma vez envolvida em discussões nas redes sociais. Desta vez, por conta do lançamento de uma coleção de bolsas inspiradas em sacos de lixo. Chamadas de "trash pouch", elas chamaram a atenção por custarem o equivalente a mais de R$ 9,3 mil.

Apesar das polêmicas mais recentes envolvendo a marca, os itens inusitados não são uma novidade nos desfiles e lojas da Balenciaga. Querida por personalidades como Kim Kardashian e Dua Lipa, a grife coleciona itens excêntricos. Relembre alguns deles:

Tênis 'destruído' de R$ 10 mil

Talvez você se lembre do tênis da Balenciaga que movimentou as redes sociais em março deste ano. O sapato, chamado de Paris Sneaker, tem aparência desgastada e rasgada e pode chegar a custar R$10 mil.

Na época, a marca disse que o modelo que viralizou, o que aparentava estar mais sujo e destruído, teria apenas cem unidades vendidas no mundo.

O tênis causou grande alvoroço e chegou a ser adquirido pela influenciadora digital Gessica Kayane, que mostrou o item em um vídeo que conta com mais de 8,5 milhões de visualizações.

Crocs de salto e plataforma

Desde que foram lançados, os sapatos no estilo Crocs dividem opiniões, mas isso não impediu a Balenciaga de investir em modelos ainda mais ousados do calçado.

Durante a Semana de Moda de Paris, a marca lançou os Crocs de plataforma, batizados de Foam. O modelos tinham 10 cm de altura, custavam cerca de R$ 2,7 mil na cotação da época e esgotaram antes mesmo do lançamento oficial.

O investimento não parou por aí e, em 2021, a Balenciaga lançou outro modelo de Crocs, dessa vez com salto fino. Inicialmente nas cores preto e verde, eles foram anunciados no valor de cerca de R$ 3,3 mil.

Casacos de várias camadas

Durante um desfilo da coleção de inverno 2018/19, a Balenciaga apresentou o Casaco Ultra-Puffer, um modelo com diversos casacos do estilo puffer sobrepostos. O traje foi vendido por 9 mil dólares (quase R$ 48 mil na cotação atual).

A peça rendeu comparações com uma cena da série Friends, em que Joey veste todas as roupas de Chandler para irritar o amigo. O momento é um dos mais famosos entre os fãs da série, que rapidamente fizeram a comparação com o item da grife.

T-shirt Shirt

Ainda inspirada na sobreposição, a Balenciaga lançou durante a coleção de outono de 2018 uma blusa que batizou de "T-shirt Shirt" - algo como "camisa de camiseta".

A peça é, basicamente, uma camiseta de manga curta com uma uma camisa de manda comprida anexada a ela. A peça, na teoria, pode ser usada com as duas opações, tendo uma blusa "extra" na parte da frente ou de trás.

O item gerou controvérsia entre internautas, que chegaram a costurar duas camisas juntas para reproduzir o modelo que chegou a custar quase R$ 6 mil na cotação atual.

Sapato com separação para os dedos

Em 2020, a Balenciaga se uniu com a marca Vibram para lançar sapatos com divisão para o dedos. A grife italiana já era conhecida por criar calçados deste estilo e com sola de borracha.

Disponíveis em diferentes modelos: com um salto alto "tradicional" e com um salto suspenso que se assemelha a uma mole, na intenção de criar maior conforto. A coleção foi à venda por mais de R$ 7 mil reais por par.

Sapato do McDonalds

Outra peça da Balenciaga que rendeu memes nas redes social foi um sapato vermelho lançado pela grife em 2018 pelo valor de cerca de R$ 2,7 mil. Internautas logo associaram o formato e cor do sapato a uma caixa de batatas-fritas do McDonalds.

A comparação rendeu, inclusive, uma publicação do perfil da Suécia da rede de fast-food. A imagem não fazia referência direta à marca de luxo, mas mostrava uma pessoa calçando as verdadeiras caixas de batata-frita.

Kim Kardashian

Kim Kardashian já é antiga conhecida da Balenciaga e é vista com frequência com roupas da marca. Neste ano, inclusive, ela desfilou pela grife durante a Semana de Moda de Paris. No entanto, ela não escapou de virar meme com looks exêntricos da empresa.

No Met Gala de 2021, a influenciadora foi vestida com uma roupa toda preta e justa que cobria todo o seu corpo, incluindo o rosto. O visual foi comparado com os dementadores, personagens da saga Harry Potter, e até com a formiguinha Smilinguido.

Já neste ano, Kim apareceu para um desfile da Balenciaga em Paris completamente coberta por uma fita adesiva com o nome da grife.

Ela chegou a mostrar os bastidores da preparação do look, com diversas pessoas contornando seu corpo com o adesivo. Depois que o visual se popularizou, a Balenciaga até passou a comercializar a fita avulsa para que os clientes pudessem confecção da roupa.

Fitas adesivas foram coladas à um 'top' e 'legging' de academia na confecção do figurino de Kim Kardashian. Foto: Instagram / @demnagram

