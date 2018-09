Agora você pode comprar o anel de noivado de Meghan Markle

Anel de noivado de Meghan Markle contém joias que perteciam a princesa Diana Foto: REUTERS/Hannah McKay

Meghan Markle é a noiva do ano de 2018, e o seu casamento com o príncipe Harry, que ocorreu em maio, é comentado até hoje. Agora, os fãs da Duquesa de Sussex podem comprar uma lembrança muito especial: uma réplica do anel de noivado de Meghan.

O modelo original, desenhado pelo próprio monarca, foi feito em ouro amarelo (o favorito dela) e possui dois diamantes que pertenceram à princesa Diana.

A réplica, à venda no site do palácio por 30 libras (aproximadamente R$ 160), é feito de metal banhado com cristais brilhantes e possui aro ajustável.