Agora você pode comprar as roupas usadas por Beyoncé no Beychella

Figurino da cantora no Coachella foi criado pela Balmain Foto: Instagram.com/balmain

Era abril deste ano quando Beyoncé subiu em um palco montado no meio do deserto californiano e fez história em uma apresentação batizada de Beychella (a junção dos nomes Beyoncé e Coachella, festival no qual fez o show). Entre as imagens que viralizaram, uma das mais famosas é a da cantora usando botas de franjas holográficas, shorts jeans e um moletom amarelo com um grafismo inspirado nas universidades norte-americanas com suas iniciais. No final de semana seguinte, ela usou uma versão em rosa da mesma peça.

"Quando ela viu que todas as dançarinas amaram a roupa - e ela mesma também estava apaixonada - se tocou que o que criamos era algo de grande impacto", conta Olivier Rousteing, diretor criativo da Balmain e responsável por todo o figurino da cantora na apresentação, para a Vogue America. Então, porque não lançar uma linha Beyoncé x Balmain? Além do moletom amarelo e do rosa, também foi feita uma camiseta preta com o mesmo símbolo. As peças serão lançadas no dia 13 de junho no site da grife francesa e no da cantora.

O valor das vendas será doado para o United Negro College Fund, organização que custeia os estudos de jovens negros norte-americanos. "Este era o ponto principal da nossa colaboração", conta Rousteing. "Não esquecemos de onde viemos. É muito importante para nós - eu vim de um orfanato. Existe algo muito emocional nesta coleção."

"Beyoncé é uma perfeccionista, ela é muito forte e tem um ponto de vista ótimo. Ela é feminista, empondera mulheres, e a ideia desta colaboração é a de que podemos compartilhar nossas ideias sobre música e moda, sobre o que está acontecendo no mundo, não é só sobre roupas. Tem uma mensagem forte e fico muito orgulhoso de fazer parte disso."