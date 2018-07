Agência inglesa de inovação e tendências Stylus chega ao Brasil

Agência Stylus chega ao Brasil. Foto: Stylus Media Group

Nem todo mundo sabe, mas há ao redor do mundo algumas companhias que trabalham para identificar as tendências muito antes de elas chegarem ao auge do consumo. Geralmente, elas têm escritórios nas principais capitais e uma equipe que inclui fotógrafos e profissionais de moda e comportamento. Depois, vendem o conteúdo - muitas vezes personalizado - às marcas de diversos segmentos. Com grandes nomes em sua carteira de clientes globais, a Stylus, agência de inovação e tendências de Marc Worth, é uma delas e acaba de chegar ao Brasil.

Sob o comando de Andrea Bisker, fundadora da Mindset, empresa vendida para o grupo WGSN em 2013, a Stylus tem quatro operações e traz duas delas ao País: a plataforma de inovação e tendências, que tem 500 clientes no mundo e players nas mais variadas indústrias, e o serviço customizado de consultoria. “Nosso objetivo é atender as marcas internacionais que já acessam a plataforma em outras regiões e expandir a nossa base aqui, oferecendo o conteúdo online”, conta Andrea Bisker.

A empresária Andrea Bisker. Foto: Douglas Moreira/Stylus

Sobre o Brasil, a empresária acredita que haverá uma grande troca cultural com as grifes do portfólio da Stylus. “O País, assim como muitos outros da América Latina, tem a oferecer uma atitude muito diferente não só com relação ao consumo, mas ao approach de vida”, explica. “Consumidores em países que tradicionalmente ditam tendências, como os Estados Unidos, estão cansados da cultura genérica do consumo - por exemplo, a indústria de fast fashion - e estão procurando consumir experiências e objetos com mais propósito.”

Marc Worth, CEO e presidente do Stylus Media Group (SMG), que engloba outras três companhias de eventos internacionais: Decoded Fashion, Unbound e Creative Business Cup, é fundador do WGSN, agência pioneira no segmento. Em 2005, Marc vendeu o portal WGSN para o grupo britânico EMAP e fundou a Stylus.