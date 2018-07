Adriana Lima usa camisa do Brasil em desfile de alta-costura

Adriana Lima é uma das principais modelos brasileiras Foto: REUTERS/Regis Duvignau

O brasileiro costuma parar tudo para acompanhar os jogos da seleção brasileira, principalmente se tratando de Copa do Mundo. Mas, o que fazer se você é uma das modelos mais requisitadas do mundo e foi selecionada para um desfile da Semana de Alta-Costura? Adriana Lima teve uma solução.

A top baiana desfilou para a Schiaparelli nesta segunda, 2, no mesmo horário em que o Brasil enfrentava o México nas oitavas de final do mundial de futebol. Para demonstrar o seu apoio à seleção, Adriana saiu da apresentação usando a camisa 10 do time, que pertence ao jogador Neymar. Para completar o look, ela estava com uma saia azul de babados.