Adriana Lima se emociona ao se despedir da Victoria's Secret

Modelo Adriana Lima participa do desfile da Victoria's Secret Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Adriana Lima abaixou a cabeça, juntou as mãos sob o peito e agradeceu na frente dos fotógrafos por seu 18º e último desfile como 'angel' da Victoria's Secret que ocorreu na terça, 8. Suas asas de penas esvoaçaram enquanto a plateia aplaudia.

Um tributo em forma de vídeo foi exibido durante a apresentação, declarando a baiana como "a melhor 'angel' de todos os tempos", enquanto a canção Praise You, do Fatboy Slim, tocava.

Nos bastidores, a modelo de 37 anos, falava com jornalistas enquanto usava um robe preto bordado com estrelas douradas. "Achava que com o passar dos anos ficaria mais relaxada", conta ela à agência Associated Press. "Não, eu ainda fico nervosa, tanto quanto em meu primeiro desfile da Victoria's Secret."

Em seu Instagram, a modelo compartilhou o filme, agradeçendo à marca. "Querida Victoria, obrigada por me mostrar o mundo, compartilhar os seus segredos e, mais importante, não apenas me dar asas, mas me ensinar a voar", escreveu.

