Adriana Lima quer que suas filhas sejam modelos

Adriana Lima no desfile da Victoria's Secret de 2016. Foto: Dmitry Kostyukov/The New York Time

Angel da Victoria's Secret desde 2000, a modelo brasileira Adriana Lima espera que as duas filhas sigam o seu caminho. Valentina, de sete anos, e Sienna, de quatro, são fruto do casamento com o jogador da NBA Marko Jaríc.

"Eu realmente imagino que, um dia, se elas quiserem ser modelos, eu estarei do outro lado, sentada e torcendo por elas", contou ao HollywoodLife.com.

Adriana surpreendeu o público em 2012 quando desfilou em ótima forma no Victoria's Secret Fashion Show menos de dois meses após dar à luz a pequena Sienna. A modelo brasileira de 35 anos já chegou a abrir o famoso desfile anual e também já foi escolhida para usar o Fantasy Bra - o maior momento do evento - em três ocasiões: 2008, 2010 e 2014.

Em 2016, o show aconteceu em Paris, na França, e as Angles não desapontaram. Adriana e Alessandra Ambrósio estavam ao lado de Taylor Hill, Josephine Skriver, Elsa Hosk e outras modelos-celebridades como Kendall Jenner, Gigi Hadid, sua irmã Bella Hadid e Irina Shayk, que revelou uma pequena barriga de grávida.

A americana Jasmine Tookes foi a escolhida para vestir o Fantasy Bra, avaliado em 3 milhões de dólares e feito com 9.000 pedras preciosas. Na parte musical, os artistas foram Lady Gaga, The Weeknd e Bruno Mars.