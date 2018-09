Adidas lança versão vegana de um de seus tênis mais famosos

O novo Stan Smith traz a imagem da estilista Stella McCartney em um dos pés Foto: Divulgação/Adidas

O tênis Stan Smith, um dos modelos mais clássicos da Adidas, vai ganhar uma versão feita de couro vegano. A iniciativa é uma parceria da marca alemã com a estilista britânica Stella McCartney, ativista ambiental de longa data e que também não utiliza matéria-prima de origem animal em sua marca homônima.

Lançado na década de 1970, o Stan Smith é até hoje um dos itens mais vendidos da adidas Originals. O novo modelo inclui um retrato de McCartney na língua do pé esquerdo do tênis, enquanto o direito mantém a imagem de Stan Smith, jogador de tênis dos EUA a quem o tênis homenageia. A novidade conta ainda com listras em vinho e azul no calcanhar. “O Stan Smith tem um design incrível que sobreviveu ao tempo. Sou fã do modelo original tanto quanto o resto do mundo”, disse a estilista em entrevista à revista i-D.

O lançamento mundial da versão vegana aconteceu nesta segunda-feira, 10, coincidindo com o aniversário de Stella. Nos EUA, o tênis está à venda por 325 dólares.

A nova versão conta com listras em vinho e azul Foto: Divulgação/Adidas

Além de assinar uma linha própria para a Adidas, ela também já juntou forças com a etiqueta esportiva para desenvolver um tênis feito a partir de plástico retirado do oceano. “Usar materiais que não sejam couro tem sido a base de nosso crescente comprometimento com a moda livre de crueldade animal”, afirmou a marca.