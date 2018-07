Adidas lança tênis à prova de cerveja para Oktoberfest

O modelo Munchen, da Adidas, foi repaginado e agora é à prova de cerveja Foto: Adidas/ Divulgação

A edição Munchen Oktoberfest é preta, com as listras da marca em cáqui. O cadarço também é diferenciado, com uma estampa em preto e branco. O tênis é feito de couro e o que o torna impermeável é o acabamento desenvolvido pela Adidas.