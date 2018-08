Adidas lança campanha contra a LGBTfobia em parceria com a Casa 1

Coleção 'Pride Pack' já está à venda nas lojas da marca Foto: Anna Valentina/Divulgação

A adidas Originals se juntou à ONG Casa 1, que há dois anos acolhe LGBTs em situação de risco em São Paulo, para produzir uma campanha que celebra o mês do orgulho LGBT. As fotos, produzidas por colaboradores da organização, apresentam os itens da coleção Pride Pack, em que modelos clássicos da marca esportiva ganham tons do arco-íris e a frase “Love Unites” (“o amor une”, em tradução livre). Parte das vendas dos produtos será revertida para os projetos da Casa 1, que, além da moradia, oferece cursos e palestras para seus moradores.

Quem participa das imagens são os cantores Mateus Carrilho e Ana Gabriela, o publicitário Caio Baptista Antônio, o organizador da Gaymada Bruno Kawagoe, a DJ Ledah Martins e a apresentadora Ikaro Kadoshi.

"Nossa militância é diária, seja através da música, arte ou cultura, mostramos para a sociedade o quanto é natural e como pertencemos aos mesmos lugares", diz o cantor Mateus Carrilho Foto: Anna Valentina/Divulgação

“Para a Casa 1, contar com uma marca global como a adidas é fundamental para ampliar o projeto e promover as mudanças estruturais em que acreditamos. Nosso trabalho é mostrar para essas pessoas que, apesar do preconceito que sofreram, elas têm direitos”, explica Iran Giusti, idealizador do projeto que luta contra a LGBTfobia.

A linha Pride Pack, que reúne tênis, camiseta, pochete e jaqueta, já está disponível nas lojas da adidas Originals, em multimarcas e no e-commerce da marca.