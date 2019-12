Adidas e Beyoncé lançarão coleção de gênero neutro

Beyoncé durante premiação em Los Angeles. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A Adidas começará a vender uma nova coleção criada pela cantora Beyoncé no dia 18 de janeiro em um relançamento de sua marca Ivy Park que inclui calçados, roupas e acessórios, a maioria em bordô, laranja e creme.

A Adidas disse que a coleção, que está na capa da edição de janeiro da revista Elle, é de gênero neutro. Ela inclui macacões, calças cargo, agasalhos com capuz e shorts de ciclismo, a maioria com as tradicionais faixas triplas da Adidas.

A marca alemã de artigos esportivos anunciou uma parceria com a artista em abril para relançar a Ivy Park, que Beyoncé inaugurou em 2016 com a rede de moda britânica Topshop. A empresa não informou detalhes financeiros.

A parceria surge no momento em que a Adidas procura atrair mais clientes do sexo feminino, uma área na qual está atrás da rival de maior porte Nike NKE.N e da concorrente alemã Puma, que viu suas vendas crescerem graças a uma colaboração com a cantora Rihanna que terminou no ano passado.

A Adidas não espera que a coleção inicial de Beyoncé provoque um impulso imediato nas vendas, mas estas crescerão com o tempo, disse o executivo-chefe Kasper Rorsted a analistas em novembro. “Vocês verão vários lançamentos aparecendo, mas eles não têm nenhum impacto substancial na renda, e isso sempre foi parte do plano. Vocês verão isso mudar ao longo do ano que vem”, afirmou Rorsted.

A Adidas mexeu com o império da Nike no mercado norte-americano nos últimos anos, ajudada por parcerias com celebridades como Kanye West e Pharrell Williams, mas a Nike vem crescendo mais rápido na China e na Europa, uma tendência que continuou nos últimos balanços. No ano passado, a Ivy Park disse que Beyoncé comprou a marca de peças de ginástica da Topshop.