Adeus, vermelho? Unhas ao natural são a tendência de beleza

Os tons nude, que se aproximam da cor natural da pele, estão fazendo a cabeça (ou melhor, as mãos) das mulheres nos salões Foto: Reprodução/ Pinterest

No melhor estilo menos é mais, as unhas da moda não têm desenhos, decorações nem cores fortes. Os tons nude, que se aproximam da cor natural da pele, estão fazendo a cabeça (ou melhor, as mãos) das mulheres nos salões. “Desde o ano passado observamos a tendência, mas neste inverno ela veio com tudo”, diz Ananda Bianchi, consultora do Cosmopolish Nail Bar, em São Paulo.

Para conseguir o efeito de unha feita, mas com o esmalte imperceptível, é importante encontrar uma tonalidade que combine com o seu tom de pele. Os nudes têm quatro principais variações: amarelado, rosado, bege ou marrom. “As mais branquinhas costumam ficar bem com rosados, as morenas com bege e as negras com marrons”, explica Ananda. Preferido dos editores de moda, o nude combina com qualquer produção, além de ser mais chique que os coloridos e mais cool que o branquinho clássico. Por isso mesmo, também é uma boa pedida para looks festivos.