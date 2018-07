Adeus, coque: os cabelos das atrizes no Oscar são soltos

Darby Stanchfield apenas deixou o cabelo para o lado. Foto: REUTERS/Mike Blake

Os cabelos das atrizes no Oscar sempre estão presos em coques ou penteados exuberantes. Mas desta vez foi diferente. Elas apostaram em fios soltos ou meio presos, em um visual 'princesa', para combinar com os looks de tons claros cheios de bordados e aplicações que apareceram em peso.

Karlie Kloss, Felicity Jones, Isabelle Huppert, Teresa Palmer e Darby Stanchfield foram apenas algumas das atrizes que estavam com as madeixas em liberdade. Boas inspirações para quem não gosta de ficar com os fios no alto da cabeça.