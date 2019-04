Acne na mulher adulta aumenta e guia para tratamento é atualizado

Em mulheres com mais de 25 anos a acne costuma aparecer na região da mandíbula e do pescoço Foto: Kjerstin_Michaela/ Pixabay

Cada vez mais acne não é um problema que aflige apenas adolescentes. Segundo estudo do dermatologista Marco Rocha, da Universidade Federal de São Paulo, divulgado em fevereiro, o problema aumentou entre adultos, principalmente, entre mulheres com mais de 25 anos. A acne na vida adulta ocorre três vezes mais entre as mulheres do que em homens; 40% das mulheres com mais de 25 anos têm acne;

A piora da saúde da pele feminina vem sendo impulsionada por alguns fatores, como estresse, poucas horas de sono, alimentação ruim, exposição excessiva ao sol, medicamentos e cosméticos inapropriados. No entanto, doenças endocrinológicas e fatores genéticos também contribuem para o desenvolvimento do problema.

As espinhas em mulheres adultas são doloridas, prolongadas e aparecem na região da mandíbula e do pescoço.

Além de identificar a incidência da acne entre mulheres adultas, foi necessário atualizar as orientações sobre o tratamento da doença e um novo guia foi publicado em fevereiro nos Anais Brasileiros de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O material foi desenvolvido pelos dermatologistas Marco Rocha, Edileia Bagatin, ambos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Thaís Proença, da Santa Casa de São Paulo, Maria Cecília Machado-Rivitti, da Universidade de São Paulo (USP), Samanta Nunes, da Corium dermatologia, e Beatriz Medeiros Ribeiro, do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN).

