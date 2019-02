A vitrine do Oscar e os vestidos que fizeram história na premiação

O tapete vermelho do Oscar é a maior vitrine do mundo e também a mais analisada. Um dia antes da 91ª edição, a Agência Efe selecionou alguns dos desenhos mais icônicos da história, como o Givenchy branco de Audrey Hepburn e o Guy Laroche azul marinho de Hilary Swank.

Ainda hoje, 68 anos depois, muitos especialistas em moda lembram da beleza e da voluptuosidade de Marylin Monroe com um vestido de tule preto tomara que caia para entregar o Oscar na categoria Melhor Edição de Som para o filme "Os Doze Condenados".

Por sua vez, vestida com um modelo branco da Givenchy, seu estilista favorito, a elegância da jovem Audrey Hepburn foi elevada à enésima potência. Era 1954 e ela recebia a estatueta de melhor atriz pela atuação em "A Princesa e o Plebeu".

"Só nas peças dele sinto que sou eu mesma. É muito mais do que um 'couturier', é um criador de personalidade", disse ela, que junto com o estilista francês, criou uma linda e eterna sintonia entre moda e cinema.

Um ano depois, Grace Kelly se destacava com um vestido verde água de alça dupla assinado por Edith Head e que passou a ficar muito mais reluzente com o Oscar de melhor atriz por "Amar é Sofrer" na mão.

Já com um modelo que escandalizou a sociedade americana mais puritana, Barbra Streisand, pioneira nas transparências com brilho, subiu para pegar seu prêmio de melhor atriz por "Funny Girl - Uma Garota Genial".

Embora o guru da moda Karl Lagerfeld falasse "Pense rosa, mas não use", Gwyneth Paltrow decidiu, em 1999, rebater essa máxima com um modelo de linhas finas de Ralph Lauren rosa claro, um delicado vestido de alça com o qual recebeu Oscar de melhor atriz por "Shakespeare Apaixonado".

A artista voltou a brilhar neste evento com um vestido branco de camadas assinado por Tom Ford em 2012.

Outro impossível de ser esquecido é o vestido vintage preto, criado por Valentino e escolhido de última hora por Julia Roberts, um super modelo que ela usou poderosamente quando foi buscar sua estatueta de melhor atriz por "Erin Brockovich: Uma Mulher de Talento".

Também foi um verdadeiro sucesso o vestido azul marinho de Guy Laroche com o qual a atriz Hilary Swank pegou o seu segundo Oscar, nesse caso, por "Menina de Ouro". Era uma peça mágica, ultrafeminina e que mostrava a beleza das costas, a partir daquele momento, o novo decote.

Nicole Kidman, por sua vez, sempre acerta. Um dos trajes mais bonitos que vestiu foi o Dior assinado por John Galliano, um vestido de cetim verde pistache, com abertura lateral, costas descobertas e detalhes em pedraria.

No entanto, sua roupa mais marcante foi um Balenciaga vermelho, com laçarote no pescoço na festa de 2007.

Naquele mesmo ano, Penélope Cruz conquistou o tapete vermelho com um Atelier Versace tomara que caia drapeado e uma impressionante saia de plumas rosa chá, um desenho potente e elegante, que a transformou em uma das mais elegantes da noite.

Uma das atrizes que mais interesse desperta e que quase nunca erra é Angelina Jolie. Em 2012, ela conquistou o público com um modelo Atelier Versace de veludo preto e tomara que caia, um vestido sexy, que deixou muitos boquiabertos quando a atriz posou mostrando a perna direita.

Radiante e luminosa apareceu Lupita Nyong'o de Calvin Klein em 2015. O super modelo de seis mil pérolas, avaliado em R$ 430 mil, horas depois foi roubado do quarto do hotel onde ela estava hospedada, em Los Angeles.

Charlize Theron foi eleita a mais bem vestida de em 2016, com um projeto minimalista vermelho, de decote até o umbigo, ousado e assinado por Dior. No ano seguinte, Emma Stone se destacou no tapete vermelho com um Givenchy dourado.

Amanhã as estrelas do cinema voltarão a mostrar seus melhores looks. Quem será a vencedora?