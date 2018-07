"A vida só fica melhor com o tempo", diz Gisele Bündchen

Em evento paulistano, a top falou sobre beleza e cabelos. Disso ela entende! Foto: Mariana Belley

Gisele Bündchen participou na noite desta terça-feira, 13, de um bate-papo para lançar uma linha de tratamento de uma marca de cosméticos ao lado da atriz Stephanie Cayo, do Peru, e da atriz e cantora Ana Brenda Contreras, do México. O apresentador Rodrigo Faro foi o responsável por conduzir a conversa, que rolou em clima animado.

Aos 34 anos, a top brasileira era a mais velha entre as beldades no palco. Nada que lhe causasse preocupação. "Estou gostando de amadurecer", disse. "A vida só fica melhor com o tempo. Quero chegar aos meus 40, 50, 60, 90 anos felicíssima. Esse é o meu projeto de vida."

Ela também respondeu à pergunta que não quer calar: qual, enfim, é seu segredo de beleza? "Pratico ioga e medito há dez anos e, com isso, passei a fazer escolhas mais saudáveis. Meu corpo é o meu templo", afirmou a modelo, que se exercita diariamente." Embaixadora da marca Pantene há oito anos, Gisele disse que se sente feliz por representar a beleza da brasileira. "Trata-se de uma mulher forte, guerreira, determinada e que, ao mesmo tempo, não perde a feminilidade."

Evento

Com o encontro no Hotel Hyatt, em São Paulo, a Pantene tinha o objetivo de celebrar a beleza das mulheres latinas e lançar a linha de tratamento Hair Revolution, composta por produtos antioxidantes que evitam os danos causados pelos minerais presentes na água.

A cantora mineira Marcella Fogaça se apresentou durante o coquetel, que reuniu a imprensa, blogueiras como Gabriela Pugliesi e Thássia Naves e artistas como Karina Bachi, Fabiana Scaranzi.

Gisele de dourado e joias delicadas, deslumbrante como de costume. Foto: Mariana Belley