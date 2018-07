A vez das mulheres de terno

Se na moda masculina, os homens aos poucos começam se preocupar com tendências de moda e se apropriar de estampas e cores do guarda-roupa das mulheres, na moda feminina da Europa a onda está exatamente ao contrário: moças modernas com looks supermasculinos.

Durante a semana de moda masculina de Milão, as convidadas foram vistas de terninho e gravata, uma profusão de oxfords e sapatos sem salto, e calças de alfaiataria - aquelas que querem manter a feminilidade colocam um salto ou uma fenda, de vez enquando. Uma tendência que antes vinha discreta em coleções de grifes como Céline, Marni, Isabel Marant e Tommy Hilfiger agora parece ter tomado conta de vez.