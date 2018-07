A vez das mochilas

Amante das mochilas, Cara Delevingne foi convidada pela Mulberry para criar um modelo Foto: Divulgação Mulberry

Entre o normcore e o esporte, duas tendências que entraram forte na última temporada e continuam firme nessa, está um acessório que cai muito bem tanto em uma, quanto na outra. E, não, não estamos falando do tênis.

Práticas e fofas, as mochilas foram tiradas do limbo fashion e aparecem nos mais diversos tamanhos, modelos e materiais. Das pequenininhas de couro e com alças finas às grandes de tecido e mais redondinhas, com cara de anos 90, elas levam com graça todo aquele peso que qualquer mulher costuma carregar todos os dias. Nécessaire, laptop, celular, carregador, bateria extra, carteira, roupa de ginástica, etc... Na dúvida, cabe tudo e um pouco mais.

Com essa moda, grifes como Chanel, Saint Laurent, Phillip Lim e outras, investiram bem na diversidade e, com certeza, tem uma que é mais a sua cara e seu estilo. Acredite, dá até para ser chique carregando uma mochila. Na recém lançada coleção da H&M por Alexander Wang, por exemplo, elas mostram que vão fazer bonito muito além da academia. Coisa que promete também as mochilas da aguardada coleção de Pedro Lourenço em parceria com a Nike, que desembarca em lojas de todo mundo agora em novembro.

Mas quem dispensa o espírito esportivo e prefere uma vibe mais relax, também encontra fácil uma mochila para chamar de sua. Quem diria que um dia essas renegadas voltariam a ser “cool”.