A vez da moda unissex

Na coleção masculina da Gucci, o diretor criativo Alessandro Michele usou tecidos, técnicas e acessórios geralmente associados ao closet feminino Foto: AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE

Início do desfile da Gucci. Na passarela, o look é composto por calça verde pantalona de inspiração 70’s, casaco longo com detalhes e cinto de camurça, lenço estampado no pescoço, aneis prateados nos dedos, sapato dourado e bolsa vermelha. Ternos com bordados florais, camisas de renda e conjuntinhos de tricô surgem na sequência. Tudo dentro do esperado, não fosse essa uma coleção masculina. Na passarela da Gucci, bem como na da Prada e na de Ermenegildo Zegna durante a Semana de Moda de Milão, que se encerrou nesta terça, 23, as barreiras de gênero foram, mais uma vez, quebradas.

Cada uma a sua maneira, as grifes traduziram em a tendência do momento, o unissex, que representa a nova ambissexualidade e propõe uma forma diferente de pensar a androginia. Não se trata apenas de pegar emprestados elementos do guarda-roupa feminino (ou vice-versa). Mas, sim, de misturar tudo, em uma confusão de gênero indeterminado, como fez a loja de departamentos londrina Selfridges nesta estação, ao unir suas coleções para homens e mulheres em três andares batizados de ‘agender’ (sem gênero).

“A reverberação da onda unissex foi impulsionada por Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, que trouxe essa história no último desfile de inverno, seu primeiro à frente da marca”, afirma Sergio Amaral, redator-chefe da revista L’Officiel Hommes, que esteve em Milão para a semana de desfiles. “Mas, agora, ele conseguiu elaborar de maneira mais sofisticada esse jogo entre masculino e feminino e radicalizou.” Na passarela, o estilista colocou meninos e meninas vestidos com peças bordadas, florais e country, cujas modelagens tinham ar setentista. “A mensagem, a meu ver, é de liberdade: gênero ou sexo, na proposta do estilista, não são determinantes no modo de vestir e na escolha dos materiais”, diz Amaral.

E foi exatamente na utilização dos tecidos que a grife Ermenegildo Zegna, sob o comando de Stefano Pilati, mostrou a atual ambiguidade da moda. Fluidez, transparência e leveza, elementos caros ao vestuário feminino, ganharam códigos masculinos de elegância em calças, camisas, casacos e ternos. “Mesmo nessa tradicional marca italiana é possível sentir a mensagem do unissex por meio dos materiais usados para construir uma alfaiataria moderna e despojada”, afirma Amaral. O despojamento, aliás, marcou o desfile da Prada, que apresentou seu resort feminino junto com o verão masculino, como já havia feito na última temporada.

Novamente, looks em perfeita sintonia foram desfilados por homens e mulheres. Ou melhor, meninos e meninas, já que a coleção tem um ar ingênuo, quase infantil, e parece questionar o momento de entrada na vida adulta. Carros de fórmula 1, coelhos e setas enfeitam tricôs que funcionam bem em qualquer guarda-roupa. A estilista Miuccia Prada vestiu rapazes de cabelos desgrenhados com shorts de escoteiro com a costura aparente, blusas de gola alta fechadas por zíper, camisas de seda e meias sobrepostas. As moças, por sua vez, usavam as mesmas camisas e meias combinadas a saias estampadas com motivos geek. Uma genial e confusa mistura de referências, idades, gêneros. Como o mundo - e a moda - hoje.