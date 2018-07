A sobrancelha de Cara Delevingne

Embora muitas atrizes como Lily Collins e Keira Knightley exibam sobrancelhas invejáveis, a que tantas mulheres cobiçam é a da it-model Cara Delevingne Foto: AP

Quando Joni Mitchell disse numa canção que “você só dá valor para o que tem depois que perdeu”, ela se referia a árvores e flores, mas seu lamento poderia ser aplicado também à floresta espessa das sobrancelhas de uma mulher: uma vez cortadas, o terreno nunca mais é o mesmo.

Isto não seria tão triste há uma década, quando as sobrancelhas ligeiramente arqueadas e delicadas estavam na moda (lembre de Kate Moss). Mas a mania mais recente de sobrancelhas espessas, quase selvagens, deixa muitas mulheres querendo ter jogado fora suas pinças quando tiveram essa chance.

“A tendência de sobrancelhas espessas começou há cerca de cinco anos e agora é que se popularizou”, disse Maribeth Madron, especialista que cuida de modelos e celebridades no salão Sharon Dorram Color em Sally Hershberger, em Nova York.

“As sobrancelhas altas com um leve arco adotadas pelas mulheres nos anos 90 agora as assustam. As jovens acham que sobrancelhas espessas dão uma aura de sofisticação ao rosto, mas quando a face começa a perder seu viço, começam a pensar, “oh, meu Deus, o que eu fiz?”. Esse tipo de sobrancelha envelhece décadas, Todas querem suas sobrancelhas naturais de volta."

Embora muitas atrizes como Lily Collins, Rooney Mara e Keira Knightley exibam sobrancelhas invejáveis, a que tantas mulheres cobiçam é a da it-model Cara Delevingne.

Se você procurar na Internet por “Delevingne” e “sobrancelhas” mais de dois milhões de resultados surgirão, tipo “como conseguir sobrancelhas perfeitas como as de Cara Delenvigne” ou “Sete fotos das sobrancelhas de Cara Delevingne”. Um tabloide britânico acusou a modelo de derrubar a indústria de pinças. “As clientes chegam e dizem, ‘esta é a sobrancelha que eu quero´. Fazem tudo para ter uma assim", conta Maribeth Madron.

Naturalmente, conseguir sobrancelhas que parecem jamais ter sido arrancadas como as de uma modelo inglesa de 21 anos pode ser uma tarefa monumental para mulheres que usaram a pinça, cortaram ou até depilaram com cera suas sobrancelhas durante anos. Pontos vazios na sobrancelhas são difíceis de corrigir. Mas com as novas tendências chegam novas soluções e hoje existem muitas maneiras de tornar as sobrancelhas mais espessas do que antigamente.

Muitas mulheres vêm recorrendo a gels que prometem cobrir áreas isoladas.“A primeira coisa que faço para pacientes que querem sobrancelhas mais espessas é dar uma receita de um medicamento que faz crescer os cílios, o Latisse, disse a doutora Doris Day, dermatologista de Nova York. Embora a droga não esteja oficialmente aprovada para uso em sobrancelhas, a médica diz que suas clientes estão vendo “resultados impressionantes”. Ela recomenda também o uso do creme Rogaine (fórmula para combater a calvície masculina) junto com Latisse à noite para acelerar o processo de crescimento.

Cara na nova campanha da Chanel Foto: Reprodução

Maribeth Madron sugere uma solução tópica chamada RevitaBrow Advaced, um gel à base de peptídeos e vitaminas que custa 110 dólares e suplementos a serem ingeridos como o Viviscal, para estimular o crescimento. “Arrancar em excesso os pelos das sobrancelhas equivale a uma mutilação”, diz ela “e você terá um grande trabalho para tê-las de volta. É um exercício de paciência e experimentação."

Para aquelas mulheres que não podem esperar que o pelo natural cresça, existem opções de alta tecnologia. Os transplantes, incomuns há uma década, exceto entre pessoas sendo tratadas de alopecia ou submetidas a uma quimioterapia, hoje são uma prática muito requisitada dentro dos consultórios médicos.

O dr. Jeffrey Epstein, cirurgião plástico, que realiza transplantes de sobrancelhas, cobra entre oito e dez mil dólares pelo procedimento, que envolve um enxerto de cabelo extraído do couro cabeludo. Ele realiza de cinco a oito transplantes por semana. O procedimento é realizado sob um leve sedativo e as mulheres poderão exibir suas novas sobrancelhas dentro de uma semana.

Também vem ganhando popularidade um processo menos invasivo, mas também menos permanente, o alongamento de sobrancelhas. A LashForever, empresa de Toronto com subsidiárias na Europa Oriental, Dubai e Emirados Árabes Unidos (logo mais em Los Angeles e Nova York) é pioneira numa técnica chama HDiBrown Extensions. “Usamos fios similares ao da sobrancelha e o manufaturamos” disse Lauren Spencer, presidente da companhia. “A aplicação dura uma hora, aplicamos pintamos e configuramos a sobrancelha”.

A LashForever abriu 14 franquias nos últimos dois meses. O processo de alongamento custa de 100 a 250 dólares e dura até um mês, quando deve ser repetido. Um outro processo, que veio da Austrália, é o Final Touch Brows, que oferece “sobrancelhas postiças” para ocasiões especiais. Ninguém jamais disse que ter sobrancelhas exuberantes era fácil - ou mesmo glamouroso.

Nem todos os fãs de Delevingne podem gastar com prescrições médicas, transplantes ou alongamentos, e é aí que os novos salões de beleza e produtos entram. O salão Wink Brow Bar, inaugurado em março em Nova York, dedica-se exclusivamente à arte das sobrancelhas com a ajuda de tintas naturais e algum trançado - juntamente com champanhe grátis.

Mesmo um look espesso exige manutenção, disse a proprietária do salão, Umbreen Sheikh, para quem o uso de linha é a melhor maneira de remover o cabelo indesejado. “Quando você usa a linha estimula a raiz em vez de agravá-la”, disse ela.

Doris Day concorda que esta é uma maneira mais saudável e mais suave para fazer a sobrancelha. “Quando você arranca o pelo, na verdade o extrai de uma certa distância, o que leva a pelos encravados e pontos vazios desiguais.

O último recurso são os cosméticos que aumentam as sobrancelhas e podem ser encontrados em quantidades nas prateleiras da Sephora. Segundo um estudo divulgado este mês pelo NPD Group, que acompanha as tendências do consumo, os produtos para sobrancelhas aumentaram em dois dígitos nos últimos três anos.

Madron recomenda cremes especiais como o Anastasia Tinted Brow Gell, ou Marc Jacobs Brow Tamer, para cobrir as imperfeições enquanto o pelo cresce.“O importante é lembrar que tudo leva tempo. Não corra para as pinças ou descolorantes ao primeiro sinal de sobrancelha por fazer. No começo vai parecer bizarro e descuidado, mas confie em mim, uma sobrancelha grande, volumosa, vai mudar seu rosto."

Tradução de Terezinha Martino