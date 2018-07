A rotina de beleza de Ellie Goulding

A cantora inglesa Ellie Goulding, 29, posa em sua casa em Londres Foto: Lauren Fleishman/The New York Times

Não há dúvida de que a cantora e compositora Ellie Goulding, 29 anos, está bombando: seu terceiro trabalho, "Delirium", foi considerado o melhor álbum pop do iTunes em 2015 e o hit "Love Me Like You Do" lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro (como parte da trilha de "50 Tons de Cinza") e duas ao Grammy, inéditas. Além da música, a inglesa firmou parceria com a MAC para uma coleção de cosméticos, já nas lojas. Aqui ela revela alguns segredos de sua rotina de beleza, dentro e fora dos palcos.

Cuidados com a pele

Geralmente tomo banho de manhã e uso toner de limpeza. Minha pele tem a tendência meio de ficar brilhante e o produto da Pixi, que é uma marca vegana e não testa em animais que eu adoro, ajuda muito. Aí geralmente completo com Rodial. Prefiro serum a hidratante porque também uso um pouquinho de autobronzeador. Adoro mostrar uma corzinha e como não gosto das câmaras, acho muito artificial, virei especialista nesse produto. Gosto do James Read, mas o melhor de todos é a máscara Express Glow. A cor aparece muito rápido, então não tem essa de você aparecer mais escura do que pretendia no meio do dia.

Sérum Rodail Bee Venom Foto: Lauren Fleishman/The New York Times

Se vou gravar ou me apresentar, gosto de um demaquilante à base de água chamado Bioderma. Quando tenho que fazer filmagem e mudar de visual várias vezes, meus olhos irritam muito com as várias aplicações. Esse é bem levinho.

Se tenho tempo – o que quase nunca acontece – uso as máscaras para os olhos Dragon's Blood. Ando obcecada com a Rodial há uns anos já; eles também têm uma máscara para ressaca que é bem honesta, eu acho. Você pode tomar um drinque ou dois e, de manhã, aplicar.

Spray autobronzeador James Read Overnight Tan Foto: Lauren Fleishman/The New York Times

Maquiagem

Meu fascínio com produtos de maquiagem vem desde o tempo que via minha mãe se pintando, quando eu era menina. Sou mais de manter um visual natural, só peso na mão quando estou no palco. A MAC queria fazer uma parceria bem específica nessa coleção, só mesmo as cores que eu uso. Gosto do princípio do pó compacto porque combina com o meu estilo de vida. Você põe de manhã e leva na bolsa. Estou usando o Halcyon Days.

Paleta de maquiagem Halcyon Days, da MAC Foto: Lauren Fleishman/The New York Times

Preencho minha sobrancelha com o lápis da Sisley, que tem uma linha de cores lindas e dura bastante. Se não estou de batom/gloss da MAC, adoro o da Charlotte Tilbury, Bitch Perfect, um rosa-nude que fixa superbem. Sou loira, bem clarinha, por isso prefiro evitar batom vermelhão.

Uso rímel e amo cílios cheios. Antes de a Lucy Wearing, minha maquiadora, me acompanhar nas turnês, eu mesma me pintava para as apresentações, então fiquei craque nos cílios. Na verdade, na festa de Réveillon, fui eu que fiz o de todas as minhas amigas.

Perfume

Uso um da Christian Dior chamado Gris Montaigne. É uma delícia, e unissex. Descobri outro dia, andando pela loja, literalmente. A menina veio com o borrifador. No começo meio que me enjoou, mas depois ficou bem bom. Outro de que gosto muito é Black Opium, da YSL. E é tão lindo. Não é à toa que vende horrores. Mas esse é só para a noite.

Perfume Gris Montaigne, Christian Dior Foto: Lauren Fleishman/The New York Times

Cabelo

Estou feito louca tentando deixar meu cabelo crescer. Sempre fui daquelas que prefere mais longo. Olho fotos minhas e não vejo a hora que volte a ficar compridão. E também é preciso ter um certo comprimento para poder pôr extensões. Não tenho medo de admitir que uso autobronzeador e megahair. Eu faço e tem um monte de menina que também faz. É divertido.

Na época que estava promovendo meu álbum em Nova York, meu cabelo estava ótimo, nunca ficou tão bom. Aí, há um tempinho, tive meio que um acidente capilar e tive que cortar bem curtinho. Agora ainda está meio curto por causa disso e resisti à tentação de retingir. A cor já está na altura da orelha! Tenho usado um produto chamado FAST, que acelera o processo de crescimento do cabelo; já faz umas semanas, mas ainda não vi a diferença. Tirando isso, uso xampu para volume e condicionador da Kérastase. Sabe quando você descobre o xampu que dá certinho com o seu cabelo? É esse aí.

Com os produtos para pentear, sou bem específica, e vou de Repair Rescue Sealed Ends, da Schwarzkopf. Não é nem creme, nem óleo, mas funciona. E tem também o spray Oribe. Tem um cheirinho bom e adoro porque deixa meu cabelo mais volumoso e dramático, principalmente se vou sair.

Dieta e malhação

Gosto de correr, de lutar boxe, gosto de seguir o Barry's Bootcamp. Acho legal variar. Fiquei na Noruega uns dias e fui escalar montanha e andar de trenó de cães. É uma delícia! No começo, fiquei morrendo de medo, porque eles são muito rápidos, e pode virar uma confusão se o negócio virar, mas foi incrível.

Sou vegetariana. Não como nem peixe, nem carne. Procuro também não comer laticínios, nem produtos de origem animal. Tipo hoje no café comi pão de centeio e couve-de-folhas e suco verde, mas, no geral, sou até que equilibrada. Tenho meus vícios, sim, tipo bebida alcoólica, chocolate. Não me restrinjo muito com açúcar. Conheço muita gente que é totalmente contra, e glúten também, mas gasto muita energia no meu trabalho, não posso restringir muita coisa.