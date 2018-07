A nova modelagem de jeans vem do guarda-roupa da sua mãe

A blogueira "man repeller" Leandra Medine também é adepta da modelagem. Foto: Divulgação

Depois dos sapatos mary jane, das blusas ombro a ombro e das gargantilhas, chegou a vez das calças jeans entrarem no túnel do tempo e saírem com uma modelagem clássica dos anos 1990. Apelidadas lá fora de "mom jeans", as calças com corte seco e reto, cintura alta e sem lavagem caíram no gosto de modelos e fashionistas. Entre as adeptas, já estão as modelos Gigi Hadid e Kendall Jenner, a irmã de Kendall, Kylie (que chegou a publicar uma sequência de fotos no Instagram com a peça) e a blogueira "man repeller" Leandra Medine.

Em dezembro do ano passado, a tradicional fabricante de jeans Levi's lançou o Wedgie, uma versão atualizada de seu modelo clássico 501 - que pode ser considerado o precursor de todos os "mom jeans". “É uma calça bem retrô, que pode ter dois tipos de barras, uma larga e reta, ou a tapered, justinha no calcanhar, um pouco mais moderna”, diz Damylla Damiani, gerente de estilo da Damyller, marca catarinense especializada em jeanswear. “As com tom de azul antigo, que a gente chama de azul jeans, ou as mais claras, são as mais clássicas.”

A maior qualidade da peça também inspira cuidado: a própria Levi’s a anunciou-a como “a calça que deixa o bumbum perfeito.” Isso porque a cintura altíssima e os bolsos grandes dão a impressão de levantá-lo. “Mas, quem tem quadril largo, deve ficar atenta para essa parte do corpo não ser ressaltada demais, causando um efeito ampulheta", explica Damylla. "Nesse caso, busque chamar a atenção para a parte de cima do corpo.” Para isso, vale apostar em um look total vintage, com batinhas ombro a ombro que valorizam o colo, ou em blusas um pouco mais amplas e com decotes.

Embora fiquem naturalmente bem se combinadas a peças com astral retrô, como tops cropped de renda e camisas de seda, as “mom jeans” também compõem bons looks de street style. Vale dobrar a barra para usar com tênis e camiseta no dia a dia, ou combiná-la a um escarpin e uma blusa com gola ampla para um look mais elegante de inverno. Coletes, cardigãs e blusas que tenham pontas também ficam bem com este modelo de calça, pois ajudam a alongar a silhueta.