A nova cara da joalheria paulista

Carol Keutenedjian abusa das linhas finas e delicadas em suas peças Foto: Eliaria Andrade

Epiphanie

A designer Carol Keutenedjian trabalhava no mercado financeiro quando comprou um anel em um bazar. A história terminaria aqui, mas, felizmente, a peça ficou grande e ela foi até o ateliê da joalheira responsável para ajustar o modelo. Foi aí que ela conheceu o mundo mágico das joias - e nunca mais voltou para o setor empresarial. "Quando entrei naquele espaço, me apaixonei e pensei: é isso que quero da minha vida", lembra. Sem nenhuma experiência na área criativa, foi atrás de cursos para se especializar. Primeiro ourivesaria no Brasil, mas não foi suficiente para a mente curiosa - e muito ativa - de Carol. A decisão foi morar na Itália por uma temporada e aprender de perto a arte das joias. Temporada concluída, voltou para cá e estudou mais dois anos no Instituto Europeu de Design, quando se deu conta de que estava preparada para partir para uma empreitada profissional na área - nasceu então a Epiphanie, em 2009. Mas a marca ainda sofreria algumas mudanças. "Comecei com alta joalheria, que era o que eu sempre tinha estudado", conta. "Mas minhas amigas me pediam joias mais acessíveis, que pudessem ser usadas no dia a dia." Atendendo aos pedidos, que não eram poucos, Carol começou a desenvolver uma linha mais clean e minimalista, que acabou se tornando o DNA da grife. "São peças mais delicadas, que se adaptam ao cotidiano de toda mulher." Com linhas finas, traços leves e pouquíssimo uso de pedras, a Epiphanie garante seu estilo. Os preços começam em R$ 380.

Mariah Rovery

Mariah Rovery exibe sua coleção de joias inusitadas Foto: Eliaria Andrade

A designer de joias Mariah Rovery sempre gostou de inovar. Nascida em Cascavel, no Paraná, a jovem cresceu em Ribeirão Preto e se mudou para a capital paulista para estudar. Formada em Publicidade, Mariah trabalhou em grandes empresas antes de se envergar para o lado da criação. Começou a desenhar algumas peças, viajou para Turquia, criou desenhos e passou a trabalhar com um ourives do país. Tudo estava bem, até que a paranaense viu muitas criações suas sendo copiadas em feiras. "Percebi ali que precisava inovar, fazer algo que ninguém nunca tinha feito antes, mas que tivesse o DNA da minha marca", revela. Foi um livro de insetos que despertou seu interesse. Nascia então a Bugs Life, coleção inspirados em besouros e outros bichinhos. As peças conquistaram a turma da moda, todas as it-girls circulavam com anéis da joalheira, que adotou o rubi como sua assinatura - todas as peças recebem um. A família cresceu, com coleções inspiradas no fundo do mar, na aurora boreal, no degelo das calotas polares e por aí vai. "As pessoas estavam muito acostumadas com joias convencionais, tentei trazer um olhar mais fresco para o cenário, com muita identidade." O design marcante fica por conta de anéis com formato de polvo, brincos que remetem ao efeito de derretimento ou colares com pingentes de insetos. Os preços começam em R$ 600.

Bee Vee

Entre o hippie e o clássico, Beatriz Junqueira faz um mix de referências Foto: Eliaria Andrade

A marca de Beatriz Junqueira Vilela já existe há alguns anos. Mas foi só em 2013 que a paulista decidiu investir no universo das joias, tudo por culpa da numerologia, técnica que recorre a simbologia dos números para interpretar nomes com intenção de predizer as características da personalidade. Advogada por formação, Beatriz sempre foi apaixonada por acessórios, e começou a revender as bijoux que comprava em viagens para ganhar dinheiro enquanto estudava. "As vezes vendia a peça original, em outras ocasiões levava no ourives para alterar alguma coisa", diz a joalheira, que contava com a ajuda da fábrica de semijoias da mãe. Em seis meses ela percebeu que ganhava mais com a venda de peças do que como advogada em começo de carreira. "Estava amando essa experiência, então comecei a fazer meus próprio acessórios." Criou então a marca Bee Vee, de Beatriz Vilela, mas com a letra dobrada, melhor para os negócios, segundo a numerologia. E foi aí que a teoria dos números voltou à tona. "Minha numeróloga dizia que o nome era mais adequado para joias, que trazia essa energia", conta Beatriz. "No ano passado pensei 'por que não?'" A Bee Vee Jewelry nasceu em novembro, e já conquista fãs com peças que misturam o estilo clássico com o hippie, vide os braceletes e colares com penduricalhos. Os preços começam em R$ 450.