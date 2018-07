A Moda e a Cidade: Bia Perotti

Bia Perotti na frente da loja de decoração Studio Bergamin, onde encontra peças com perfume boho e étnico Foto: Eliaria Andrade

O nome do seu site já diz: Bia Perotti é uma descobridora nata. De marcas de roupa a produtos de beleza, de restaurantes a lojas de decoração, ela escreve em seu blog Os Achados, sobre tudo o que encontra por aí. Rata da internet e das redes sociais, como toda boa blogueira deve ser, ela não perde a oportunidade de divulgar suas ótimas dicas. Aos 29 anos, ela atualmente toca o site e ao mesmo tempo mantém trabalhos de consultoria e produção de moda, área em que trabalha desde 2008. De lá para cá, sua lista de endereços e marcas só aumenta - sorte nossa! - e aqui ela indica alguns bons achados que aparecem na sua frente pelas ruas de São Paulo.

O que você acha do estilo das pessoas de São Paulo - ou em específico do bairro que você mora?

Moro na Vila Mariana, ao lado da ESPM, então vejo jovens o dia todo, entrando e saindo da faculdade, nos bares. É muito legal ver os diferentes estilos, da patricinha a hippie, passando pelo normcore, o básico que virou cool.

Quais são suas lojas de roupas favoritas?

São tantas, mas em especial Tory Burch, Rapsodia, Adriana Barra, GIG, Têca, FARM. Amo o estilo bohemian chic dessas marcas, com muita estampa, bordados e franjas.

Quais suas lojas de sapatos e acessórios favoritas?

De sapatos gosto da Lane Marinho e da Juliana Bicudo, que tem um trabalho original e manual. E de acessórios gosto de Lool, Hector Albertazzi, Camila Klein. Adoro também as bolsas da Serpui Marie, cintos da GGKiehl e óculos da Ótica Ventura e joias da Mariah Rovery.

Qual o seu salão de beleza? E você corta o cabelo com quem?

Fiquei muito tempo testando diferentes profissionais, até que em dezembro visitei o Marcos Proença e virei fã. Ele te ouve e faz exatamente o que você pede, só que melhor. Não largo nunca mais.

Quais as lojas mais legais de décor?

Gosto muito de várias: À La Garçonne, Sala Design, Conceito Firmacasa, Studio Bergamin, Zara Casa e a Calu Fontes, que é de uma artista que eu adoro.

Você tem alguma costureira de confiança?

Sim! A dupla Fabiano e Dona Izabel, costureiros de mão cheia que arrasam nos vestidos de festa. Adoro comprar tecidos e criar meus próprios modelos.

Você gosta de brechós e feiras de antiguidades? Em quais vai e o que costuma comprar nelas?

Adoro! Isso "herdei" dos meus pais, desde criança os acompanhava em feirinhas e antiquários. Acho que vem deles o gosto pelo garimpo de bons achados. Gosto de peças originais e únicas e não gosto de me vestir igual às outras pessoas. Por isso sempre tento adicionar algo na minha produção que venha do armário da minha mãe, avó, algo que eu tenha comprado em brechó, feirinha, alguma marca nova que ninguém conheça ainda, itens customizados. Em São Paulo frequento a do MASP, Benedito Calixto e Bexiga, para itens de décor. Para comprar roupas, o Trash Chic, Casa Juisi e B.Luxo.

Qual o melhor SPA?

Adoro o Kenzzur, saio de lá renovada. O programa detox é ótimo.

Como é seu dia perfeito em São Paulo que alia moda e a cidade?

Como trabalho com moda, no fim de semana ela me acompanha de leve, só nos looks. Por isso, tento fugir de lojas e compras! Começo o dia com um bom café da manhã, de preferência ao ar livre. Aproveito para passear pela feirinha da Benedito Calixto e emendo com um almoço mais tarde em algum restaurante em Pinheiros ou Vila Madalena (o Suri e seus ceviches são uma boa pedida). De lá, sigo para o cinema no JK Iguatemi ou a alguma exposição.