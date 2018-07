A moda e a arte urbana

Foto:

Às vesperas da São Paulo Fashion Week, a Hering lançou sua coleção de outono inverno nesta quarta-feira, 8, com instalações artísticas na Avenida Europa. Convidado para ser curador do projeto, o arquiteto Rodrigo Ohtake, filho de Rui Ohtake, elegeu cinco escritórios de arquitetura da cidade para compor o espaço.

Cada instalação teve como objetivo expor diferentes visões criativas em busca de um novo formato para apresentar coleções de moda, com a utilização de elementos de arquitetura e arte.

Com 130 anos de história no país, a Hering arrisca-se e inova em meio à crise econômica e a explosão de marcas internacionais que invadiram o cenário da moda nacional. "Encaramos com respeito os competidores internacionais. No entanto, a Hering tem seu estilo proprietário e pilares que trabalhamos para evidenciar suas fortalezas”, afirmou Luis Bueno, diretor da marca.

Especialmente para o Estado, Ohtake comentou três das cinco das instalações:

Projeto Meireles Pavan:

Foto:

"Com um trabalho focado em arquitetura sustentável e design de interiores, os arquitetos Brunno Meireles e André Pavan fazem uma releitura de um elemento tradicional da construção civil brasileira: o cobogó. Elemento vazado que dá privacidade ao mesmo tempo em que ilumina e ventila os ambientes, o cobogó é uma marca registrada da arquitetura nacional e na exposição recebe uma nova cara: em uma alusão ao logo da Hering, as placas vazadas da estrutura esculpem desenhos de peixinhos, símbolo que representa o DNA da marca.”

Projeto Garupa Estúdio:

Foto: Reprodução

"Gabbo Torres e Nadezhda Mendes da Rocha desenvolveram uma instalação que interpreta o mar. Resinas recortadas a laser foram dobradas em formato de prisma, criando uma imagem que remete aos peixes, símbolo da marca. Juntas, as estruturas formam um imenso cardume no teto da exposição".

Projeto Felipe Hess:

Foto:

"Felipe Hess é um dos mais jovens arquitetos que tem se destacado no cenário nacional justamente por seus trabalhos autorais. Para apresentar a linha jeans da coleção de inverno da Hering, Hess reproduzirá a fachada da Galeria Emma Thomas, projeto próprio de 2012. Os tijolos de barro furado, item tradicional na construção civil brasileira, surgem com os furos virados para fora, permitindo que se veja através do muro".