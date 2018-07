A moda dos anos 70 está de volta. De novo.

Agora batizada de “flare”, a calça boca de sino está menos chamativa. Bolsa saco, cinto de couro na cintura e óculos redondos completam a produção Foto: Anna Palma/The New York Times

Como eram os anos 70? “Em termos de estilo, a liberdade era total”, diz a estilista Betsey Johnson,sobre a mistura picante que definiu a época. Vestidos de noite à la Jean Harlow, mangas e calças boca de sino, botas e casacos acinturados de camurça, caftans com desenhos selvagens. A moda naquela década era sedutora, com suas silhuetas fluidas, quando o sutiã era apenas uma lembrança da camisa de força do passado. “Era como se andássemos nuas, só que estávamos vestidas”, afirma Phyllis Magidson, curadora de vestuário e têxteis do Museu da Cidade de Nova York.

No auge do período, exaltado no imaginário popular como a era da despreocupação, da criatividade e do equívoco, Phyllis criou o guarda-roupa de novelas como “As the World Turns”. Ela lembra que vestiu uma atriz com uma roupa colante que marcava seus seios. “Ela não pode usar isto”, bufou um patrocinador. Pouco a pouco, a lânguida sensualidade, parte de um florescimento estético que se estendeu aproximadamente de 1967 a 1973, foi chegando ao fim.

Entretanto, certos elementos do período, como as estampas berrantes e as estranhas combinações de cores, continuam voltando. ”O chamado estilo anos 70 é na realidade uma mistura estética, que inclui calças sofisticadas, boemia e uma brincadeira infantil em torno do look baby-doll”, afirma Rebecca Arnold, historiadora da moda do Courtauld Institute of Art, de Londres. Isso, sem falar dos tecidos acetinados, dos bordados folk, dos macacões e dos vestidinhos swingados, que podiam se adequar perfeitamente ao brilho e à pista do Studio 54, em Nova York.

Esses antigos emblemas do mundanismo retornaram mesmo com força, já que os estilistas fazem questão de ressuscitar livremente o período. Tom Ford, que nos anos 90 resgatou a casa de Gucci à beira do colapso com uma coleção repleta de rock anos 70, em sua coleção de primavera 2015 prontamente trouxe Bianca Jagger e outros ídolos daquele tempo. Com o lançamento de um terno de noite com mangas boca de sino, ele evocou a elegante roupa de gala, marca-registrada de Bianca quando ela era manchete nos tabloides. Chanel homenageou a garota Charlie, “tipo jovem, tipo agora”, com uma blusa de mangas em formato de sino e calças largas, e Marc Jacobs apresentou uma camisa exagerada de mangas largas e calças soltas com estampa Liberty, de certo modo subversivamente ingênua. Rebecca Taylor mostrou um amplo sobretudo macio, que Lauren Hutton poderia ter vestido no auge de sua carreira de modelo.

Quem conseguirá deixar de saquear a moda passada quando suas imagens estão por toda parte? A época foi captada no cinema em “Trapaça” e, mais recentemente, em “Vício Inerente”. Ela está vividamente presente em memórias do rock, como no livro “Só Garotos”, que traz as recordações de Patti Smith sobre sua chegada à idade adulta em Manhattan, e em viagens ao longo da década de Kim Gordon da banda Sonic Youth e de Joni Mitchell, a musa do designer Hedi Slimane, que destacou a cantora em sua campanha de marketing da coleção de primavera de Saint Laurent.

Uma profusão de objetos efêmeros pop pode ser facilmente acessada no Pinterest por todos os que adoram Ali MacGraw, provocadora e muito feminina no vestido de seda ou no sobretudo de camurça que usou em “The Getaway”. Ou por quem não esquece Marisa Berenson, muito vamp para a Vogue em caftans, turbantes e múltiplos anéis do auge da época hippie. Ou ainda pelos fãs de Lisa Taylor, pernas sugestivamente abertas enquanto posa para Helmut Newton em um vestido de Calvin Klein.

Evidentemente, sobram motivos para o atrativo emocional exercido pelo período. Olhando em perspectiva, a década do vestido transpassado na frente, dos maxicasacos usados sobre shortinhos e das moças de jeans gastos parece realmente um jardim das delícias terreno. “Não sofríamos as consequências dos nossos atos como hoje”, diz o figurinista Mark Bridges, responsável pelas roupas dos filmes “Prazer sem Limites” e “Vício Inerente”. “As pessoas fumavam sem parar; fazia sexo com quem queriam. Vivíamos em todos os sentidos um clima experimental. E por que não? As apostas não eram tão altas.”

Para a historiadora Rebecca Arnold, aquela época antes da AIDS e dos dramáticos déficits orçamentários “parece a mais excitante das últimas décadas”. Não surpreende que tenha se tornado a favorita de uma geração que ainda não criou um estilo próprio. Doris Raymond, proprietária do brechó Way We Wore, de Los Angeles, encontra no trabalho atual dos estilistas o eco das sensações da moda dos anos 70 como Ossie Clark, Halston e Thea Porter.

A persistente fascinação da década deve muito também às mães. “A maioria dos designers que hoje estão no comando tinha uma mãe que viveu o auge dos anos 70”, explica David Wolfe, diretor de criação do Doneger Group, agência de previsão de tendências. “Eles estão fazendo o que Dior fez quando lançou o New Look em homenagem a sua mãe.” Entre os lançadores de tendências que se incluem nesse perfil, estão Stella McCartney, cuja mãe, Linda, gravava músicas com o marido, Paul, e fotografava as principais estrelas da época, e Phoebe Philo, da Céline, filha de experiente artista gráfica.

O retorno da moda dos anos 70 faz parte de uma tendência generalizada que data, dizem alguns, pelo menos de meados do século. “Em lugar de expressar a si mesmos, os anos 2000 falaram de todas as décadas anteriores que reapareceram de uma só vez”, escreveu o jornalista de música britânico, Simon Reynolds no livro “Retromania: Pop Culture’s Addiction to Its Own Past”. Ele observa que a moda, como a música, atualmente procura conquistar “a simultaneidade da época pop que abole a história eliminando gradativamente o sentido que o presente te de si mesmo”.

Na publicação, Reynolds afirma que a tendência de analisar épocas que se foram vem acelerando desde 1964, ano marcado pelo advento da loja Biba em Londres. Sob as aparências de um refúgio edwardiano de fumantes de ópio, a loja abrigava os totens de um tempo distante - boás de plumas, penas de pavão, xales para piano e coisas parecidas, destinados a um público que gostava de moda independentemente de tendências. Mas, segundo o autor, o universo retrô, e particularmente o dos anos 70, chegou ao frenesi quando estilistas como Marc Jacobs e Anna Sui saquearam os estilos de outras épocas praticamente quando elas acabavam. Como ele afirma, agora a moda “fala de mudanças, mas não A Mudança no sentido de progresso”.

Afinal, a mudança pode contrastar com negócios, conceito que poucos estilistas abraçaram de maneira tão vigorosa quanto Hedi Slimane, diretor criativo da Saint Laurent. Mestre das jaquetas de ciclista e saias com franjas, ele apresenta um look tão familiar aos que experimentaram a década em primeira mão quanto aos seus descendentes espirituais - a fórmula certeira para fazer chover dinheiro. “Slimane oferece aos seus consumidores uma moda perfeitamente executada”, escreveu Robin Mellery-Pratt este mês num post da Business of Fashion, citando os resultados financeiros de 2014, que demonstram que enquanto os produtos e as botas de couro Saint Laurent apresentam um desempenho excelente, suas roupas prêt-à-porter anos 60 e 70 são os que mais crescem em qualquer outra categoria, com um aumento de 23% em relação ao no ano passado.

É difícil argumentar com uma estratégia que tão primorosamente traz de volta o espírito da intrepidez sexual e da juventude. “Pus um vestido anos 70 e ele mudou a energia que eu transpiro”, diz Doris. Raymond, do brechó Way We Wore. “Quem não quer aquele vestidinho florido que faz a gente se sentir jovem de novo?”