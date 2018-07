A moda das camisetas vintage

Brechó B. Luxo, em São Paulo, é destino certo para quem busca camisetas vintage Foto: Eliaria Andrade

Londres, 1970. Na rua Kings Road, a criadora e estilista Vivienne Westwood e seu marido Malcolm McLaren abriram a loja Let It Rock, que vendia roupas e objetos ligados ao rock and roll que viria a inspirar a moda punk. A estilista é considerada uma das precursoras desse estilo que tem como linguagem principal uma imagem forte e mensagens agressivas. Calças e camisetas rasgadas, couro, coturno, cabelos assimétricos e coloridos, maquiagem extravagante e taxas. Tudo junto. Bandas como Sex Pistols e Ramones foram algumas das que aderiram primeiro ao estilo e passaram a influenciar jovens de todo o mundo. Grifes como Jean Paul Gaultier e Alexander McQueen também trouxeram o estilo para a passarela.

Hoje, com todas as voltas que a moda dá, o estilo foi diluído e sua herança aparece naquele jeans rasgadinho, nos cabelos coloridos dos jovens ou nas camisetas puídas que deram nome a um estilo mais despojado. Essas t-shirts apresentam rasgos, às vezes são manchadas, e tiveram seu auge como tendência quando apareceram na passarela de verão 2010 da Balmain. Na época, a peça causou polêmica por ser vendida por US$ 1.625 (cerca de R$ 3 mil) e até chegou a ser chamada de homeless chic pelo jornal The New York Times.

Agora, a peça é encontrada, principalmente, nas araras de brechós, como o B. Luxo, nos Jardins. Os proprietários Paula Reboredo e Gil França acreditam que hoje em dia as pessoas querem comprar peças com história. “As pessoas mais legais não querem mais consumir por consumir, ou seja, elas querem que as peças que elas comprem sejam especiais, que carregue uma história. Esse é o motivo de brechó hoje em dia ser tão cool. Fora isso, têm também as pessoas que usam a camiseta puída, rasgadinha, com a malha podrinha porque virou moda". Moda esta que, segundo eles, só usa quem entende "Não adianta explicar o valor para quem não se importa com história da peça ou para alguém que não é fã de uma determinada banda, por exemplo. Compra esse tipo de camiseta somente quem entende."

Para estipular os preços, são levados em consideração quatro fatores: origem, época, tecido e história. "Quanto mais antiga e mais história tiver, mais cara será a peça. Nós temos camisetas dos EUA pós-guerra, de turnê de bandas e essas são geralmente as mais caras." Uma regata com as mangas manualmente cortadas e com pequenos furos, por exemplo, foi comprada em Los Angeles e pertence a uma marca vintage de skate. Preço: R$: 220. Outra peça do brechó é uma t-shirt branca com rasgos na gola estampada com o rosto de um gato que apareceu no primeiro capítulo da novela 'Império' da TV Globo e foi usada pela atriz Vanessa Giácomo: R$ 78.

Mas, como seria um look bacana com essas camisetas? Paula e Gil respondem: "Depende muito da pessoa que está usando mas o melhor é você parecer o mais natural possível. Less is more! Isso que é cool hoje em dia!"