À La Garçonne abre temporada de desfiles de verão 2018 no Brasil

O primeiro desfile da À La Garçonne no MASP, em outubro de 2016 Foto: Paulo Whitaker/Reuters

A temporada brasileira de desfiles do verão 2018 já tem data e local definidos para dar a largada. Será na segunda, 13 de agosto, com a apresentação da coleção 02-2018 da À La Garçonne no MASP. É a segunda vez que a marca desfila na instituição - a primeira foi em outubro de 2016.

A edição N46 da São Paulo Fashion Week, que deve marcar uma nova fase da semana de moda adquirida pela empresa IMM Esporte e Entretenimento, está agendada para rolar de 21 a 26 de outubro.