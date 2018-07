'A indústria não liga para sentimentos', diz consultor Tim Gunn

Tim Gunn é consultor de moda e apresentador do 'Project Runway' Foto: Elizabeth Lippman/The New York Times

O Project Runway, reality show que descobre novos estilistas, é um dos mais bem-sucedidos programas de moda e está no ar há 17 anos. Na terça, 4, estreia no Brasil a sua 11ª temporada, a preferida de Tim Gunn, consultor de moda americano e coapresentador do reality ao lado da ex-modelo Heidi Klum.

"O que eu amo na temporada é que ela é voltada para os desafios em grupo e os designers precisam trabalhar em conjunto para criar minicoleções a cada programa", contou ao E+. "É excelente para eles verem como o mundo da moda funciona - as pessoas trabalham sempre colaborando. Eles estão sendo desafiados com o que irão encontrar como profissionais."

Os episódios vêm com algumas novidades. A primeira delas é a presença do estilista Zac Posen, que se une a Nina Garcia, diretora da Marie Claire americana, no júri fixo - além deles, convidados como Bette Midler, Susan Sarandon e John Legend irão classificar as criações dessa edição. A outra é o 'Tim Gunn Save', poder dado ao consultor de salvar um estilista de ir embora para casa. "No final da temporada, estava tão triste porque o júri tinha eliminado um designer em particular que fui até a cadeira deles e falei que eles não podiam fazer isso e ele tinha que ficar. Isso acabou se tornando uma parte permanente do programa e em cada temporada posso usar esse voto uma única vez."

Para os aspirantes a estilista, Gunn dá um conselho. "Procuramos pessoas com ideias especiais e um ponto de vista sobre o mercado, além de habilidades técnicas. Precisa ter o pacote completo também como indivíduo", ensina ele. "Uma vez estabelecido, você deve ter força de vontade e tenacidade. Não tem espaço para personalidades fracas. A indústria é muito bruta e não liga para sentimentos . A maior parte dos criativos são sensíveis e pessoas emotivas, você tem que ter a carcaça dura."

A temporada 11 de Project Runway estreia na terça, 4, às 22h no canal Lifetime.