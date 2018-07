A expansão da moda beachwear

Poko Pano desfila na semana de moda praia de Miami Foto: Divulgação

Nos últimos quatro anos, estive nas semanas de moda de NovaYork, Londres, Milão e Paris, mas nunca tinha ido conferir a moda praia apresentada na semana de moda de Miami. Foi uma grata surpresa, assisti a desfiles muito interessantes que mostraram a força desse segmento no varejo mundial. Sob temperaturas altíssimas, as marcas apresentaram peças consistentes, com muita informação de moda, dando a biquínis, maiôs e complementos acabamentos e modelagens impecáveis, dignos dE grandes alfaiatarias.

Os maiôs ganharam as passarelas validando a ideia de que a mulher atual procura algo mais chic e elegante - mostra menos o corpo e tem uma preocupação maior com a informação de moda da peça. Biquínis e maiôs apareceram com uma modelagem mais generosa em Miami.

A maior parte das marcas mostrou dois opostos. Ou uma explosão de estampas em uma mesma peça ou tons neutros em um look total. Os tecidos são diversos, elastano, georgete e neoprene, a grande aposta da temporada, que leva modernidade à moda praia. A Clover Canyon é a marca coqueluche que usa esse tecido também no seu prêt-à-porter, a vontade era ter todas as peças do desfile.

Biquínis e maiôs apareceram com uma modelagem mais generosa em Miami Foto: Divulgação

E os biquínis e maiôs expandiram de vez seus domínios. Tanto é que seus complementos ganharam status de celebridade na hora de combinar o look. Como acontece na moda urbana, eles fazem com que uma peça de beach wear possa perdurar, marcando presença até em eventos noturnos.

Várias marcas nacionais, como A Companhia Marítima e Poko Pano, se apresentaram na semana de moda de Miami, e hoje estão em diversos pontos de vendas internacionais. Isso mostra que podemos cada vez mais exportar o nosso know-how, principalmente nessa área!