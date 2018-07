A coleção de Dapper Dan para a Gucci já está à venda

As fotos da campanha foram feitas no Harlem Foto: Ari Marcopoulos / Gucci / Divulgação

A história da Gucci e de Dapper Dan é um caso que resume a moda contemporânea: se você não pode combatê-los, se junte a eles.

Nos anos 1980, o alfaiate fazia sucesso entre os rappers de Nova York, com suas criações que misturavam a estética de rua com elementos de moda de altíssimo luxo - e foi processado por marcas como Louis Vuitton e Gucci por copiar elementos famosos de suas marcas, tanto que teve que fechar o seu atelier.

Em 2017, o jogo virou e o estilista da grife italiana Alessandro Michele foi acusado de copiar um dos casacos mais famosos de Dapper Dan - o que gerou uma polêmica na internet e uma grande quantidade de textos sobre apropriação cultural.

Então, ao contrário do que se previa, a Gucci convidou o alfaiate a se juntar à eles, o ajudando a abrir novamente seu atelier no Harlem e trabalhando em parceria na criação de algumas peças. Agora, a primeira coleção do alfaiate para a grife finalmente está à venda no site e nas lojas da marca. As peças custam entre 100 dólares, um par de meias, e 7.980 dólares, jaquetas bomber.

São peças com o famoso logo GG, em materiais como couro e veludo, que misturam a estética vintage da Gucci com elementos da moda de rua, como camisetas e moletons.

A campanha foi clicada pelo fotógrafo Ari Marcopoulos nas ruas do Harlem e mistura jovens do bairro com modelos profissionais. "Inspiradas nas imagens originais das peças customizadas por Dapper Dan nos anos 19980, as fotos foram feitas nas ruas de Nova York e possuem uma estética similar as originais", explica a marca em comunicado.

Uma publicação compartilhada por Gucci (@gucci) em 16 de Jul, 2018 às 2:24 PDT

Uma publicação compartilhada por Gucci (@gucci) em 17 de Jul, 2018 às 2:07 PDT