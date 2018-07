A beleza de Christian Louboutin

Christian Louboutin: "Sempre considerei (os produtos de) beleza uma oportunidade para as mulheres cuidarem de sua própria aparência" Foto: Reuters

Christian Louboutin não quer somente pintar as solas dos sapatos de vermelho, mas também as unhas e, eventualmente, os lábios e o rosto de suas clientes. No mês passado, o famoso designer de sapatos lançou sua coleção de produtos de beleza - o esmalte Rouge Louboutin, um esmalte vermelho com a tonalidade das solas dos seus sapatos, que são sua assinatura, de maneira a combinar com todos os tons de pele, afirma ele.

Em primeiro de setembro três novas famílias de cores foram lançadas: Nudes, Noirs e Pops - num total de 31 cores, todas levando o nome dos seus sapatos. “Adoro o paisagismo. É um conceito humano em vez da natureza criada por Deus. Sempre considerei (os produtos de) beleza uma oportunidade para as mulheres cuidarem de sua própria aparência”, disse ele durante um café da manhã no hotel Chateau Marmont, local em que ele se hospeda quando está em Los Angeles.

Rouge Louboutin: esmalte de luxo que custa 50 dólares Foto: Divulgação

A incursão de Louboutin no mundo da beleza parece algo predestinado, pois foi um vidro de esmalte que deu a seus sapatos sua mágica. Ele apenas começara a criar seus sapatos quando, em 1992, o vermelho mudou sua vida.

Louboutin estava trabalhando numa coleção inspirada pela arte Pop, incluindo um “pump” Mary Jane com detalhe de flor ousado com debrum preto. Quando foi à oficina para examinar o protótipo, o sapato estava diferente do seu esboço. “Havia muito preto, a sola preta, não funcionava”, disse ele. Naquele mesmo momento sua assistente, Sarah, estava passando esmalte em suas unhas. Ele então pegou o esmalte vermelho que ela usava e pintou a sola do seu protótipo.

O resto é história. Seus modelos deram origem a uma marca de luxo global de sapatos masculinos e femininos, e também acessórios. As solas vermelhas se tornaram a sua assinatura e depois uma marca comercial, que Louboutin tem lutado muito nos tribunais para proteger.

Sua entrada na área de produtos de beleza começou em 2012, quando ele fechou um acordo com a Batallure Beauty, com sede em Nova York, que criou marcas de produtos de beleza para Abercrombie & Fitch, Marchesa, Sephora e Splendid, entre outras.

“Levei um ano e meio para desenvolver o produto. Levou tempo, mas adorei”, diz ele. “Há 22 anos, desde que abri minha empresa, jamais coloquei meu nome em alguma outra coisa. Fui convidado muitas vezes, tanto no campo da moda como em outras áreas. Jamais quis entrar num negócio do qual não estivesse inserido nele ou não fosse autêntico."

O Rouge Louboutin é apresentado num cubo de cristal facetado, inspirado nos cristais de um candelabro, e sua tampa tem uma ponta na forma de um stiletto. O modelo é baseado no salto mais alto dos sapatos do estilista, de 20 centímetros.

O esmalte é vendido nas butiques de Christian Louboutin e em grandes lojas de departamento. As coleções de cores serão lançadas por temporada, juntamente com os sapatos. É um produto de beleza de luxo, o vidro custa 50 dólares, talvez um dos mais caros esmaltes no mercado. “Não quis me preocupar com isto. Não havia razão para lançar um produto ordinário no mercado; já há muitos."

Para Louboutin, cujo pai era carpinteiro, o design do vidro é uma peça de uma série de produtos de beleza ainda maior que está sendo criada. “Tinha um sonho de uma cidade escura com minaretes, torres, montanhas e arranha-céus se projetando e o sol surgindo para iluminar um atrás do outro." O diretor David Lynch ajudou-o a realizar seu sonho do Loubville, como ele chama, num filme curta metragem fantástico apresentando a coleção de beleza, veja o vídeo:

A ideia global é cinematográfica, quase podemos imaginar uma Disneylândia. O estilista uniu-se à Disney para redesenhar os chinelos de “Cinderela”, coincidindo com o lançamento do filme em 2012. No início deste ano, ele produziu um sapato de aspecto ignóbil para Angelina Jolie usar durante a campanha de promoção do seu filme “Malévola”, com um salto esculpido que faz uma curva a partir da sola em formato de fumaça. E agora o sapato, que leva o nome de Malengeli, está à venda nas lojas e a receita das vendas será dada em benefício do SOS Children´s Villages, uma das instituições favoritas de Angelina Jolie.