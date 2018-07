A arte de traduzir a moda para a vida real

Denise Magrid, diretora de vendas da Intermix, e Gia Ghezzi, diretora de moda, na frente do "quadros de compras" na sede da marca Foto: Stan Godlewski/For the Washington Post

Gia Ghezzi examina a foto da modelo na passarela no último desfile de outono da grife Altuzarra e se deslumbra com o traje: uma saia mídi de veludo, botas de amarrar e uma blusa de gola rolê transparente. Ela sabe que muita coisa pode não dar certo se tentar vender esse look para as clientes de sua loja.

“É preciso ter muito sex-appeal para usar uma roupa assim”, diz a um grupo de estilistas que estão sentados ao seu lado, em uma mesa de conferência. Gia é diretora de moda da Intermix, cadeia de multimarcas de propriedade da Gap conhecida pela combinação de roupas de luxo, algumas idealizadas pela sua própria equipe de criação, e outras de grifes descoladas como Proenza Schouler, Rag & Bone e Curhnie et Ochs.

A Intermix tem como clientela alvo mulheres ricas, de estudantes de faculdade a executivas, que buscam peças únicas e atuais. E para quem a moda é um meio de expressão e não um mero acessório. Gia é a força criativa da cadeia e junto com a diretora de vendas, Denise Magid, ajuda a loja a vencer um desafio perene no setor do vestuário: traduzir roupas extravagantes e extremamente caras vistas em desfiles de Paris e Milão em modelos que as mulheres desejariam usar em um encontro, em um brunch no domingo ou em reunião importante de trabalho.

Ao comprar ou desenvolver o produto que chegará às suas 43 lojas na próxima estação, a equipe da Intermix discute questões que parecem, mas não são frívolas. A tendência das franjas já está saturada? Como inserir mais cores nos trajes de noite se os estilistas renomados colocam tanto preto em suas coleções? Conseguiremos criar uma versão mais barata daquele top de 5 mil dólares que foi visto na passarela? O resultado final depende da resposta certa a essas perguntas.

Modelo no último desfile de outono da grife Altuzarra. A diretora de moda da Intermix se deslumbra com o traje: uma saia mídi de veludo, botas de amarrar e uma blusa de gola rolê transparente Foto: Divulgação

A Gap não divulga as receitas ou as vendas das lojas da Intermix, portanto é difícil saber se estão no caminho certo. Porém, a empresa vem lutando vigorosamente para incrementar as vendas da sua marca principal e da Banana Republic e informou que espera aproveitar o conhecimento de alta moda e das tendências da Intermix para tirar ambas as grifes (Gap e Banana Republic) do marasmo. Como o setor varejista depende muito de grandes volumes de dados para determinar seu marketing e seu merchandising, Gia e Denise Magid dizem que, na Intermix, o processo de identificação das tendências e peças que serão imprescindíveis continua sendo uma arte. “É instintivo”, diz Denise.

Mas nem todas as grandes redes operam assim : H&M, Zara e Forever 21 criaram cadeias de fornecedores muito ágeis que, em questão de semanas, entregam para as lojas artigos no auge da moda - o que só aumenta a pressão sobre a Intermix e outras lojas focadas nas últimas tendências para acelerar seus processos de design e compra. Trata-se de um desafio a mais para a empresa, já que ela não controla o processo de manufatura das dezenas de grifes que vende. E, mesmo no caso das peças de marca própria, é difícil conseguir a rapidez de uma H&M para reduzir os volumes de produção usando tecidos sofisticados e uma qualidade de trabalho mais refinada. As rápidas mudanças deixam pouca margem de erro para Gia e sua equipe quando procuram prever o que as mulheres desejarão comprar daqui a semanas ou meses.

Em busca das tendências

A cada temporada, o processo tem início com a confecção de um relatório de tendências que na verdade é a bíblia da Intermix. Ele não inclui todas as tendências observadas por Gia e Denise em sua cruzada pelo globo nos meses de fevereiro e março, nos desfiles de moda de outono e nas reuniões agendadas com as marcas - mas apenas aquelas que acham que a loja deve comercializar. E a primeira modinha observada este ano é a que apelidaram de “estilo Hippie”. A página do relatório traz como amostra do visual um vestido de babados da Chloé e um maxivestido da Zimmerman na cor conhaque. Certamente esses modelos foram selecionados porque a estética é perfeita para as clientes, mas há uma agenda financeira rigorosa por trás de todos esses babados e camurças.

Gia e Denise procuram também captar a atmosfera do que chamam de “estilo anos 70 sofisticado”. Acham que este tema atrairá aquelas mulheres que buscam um guarda-roupa adequado para o escritório e também para coquetéis. Em ambos os conceitos, sobressaem muito o conhaque e o bege, cores que consideram ser as que predominarão neste outono. A busca de tendências não para aí, já que a Intermix procura identificar as peças que a seu ver serão consideradas imprescindíveis. Neste outono, Gia e Denise apostam num grande retorno da gola rolê, que esteve esquecida durante anos.

Encomendar uma peça é um risco, naturalmente. Há muitos obstáculos potenciais a considerar. As lojas do sul, por exemplo, desejarão versões leves porque as pesadas e quentes não vendem num calor insuportável. Além disso, as mulheres não saberiam muito bem que joia combinar com golas rolê, de modo que vendedores e estilistas da loja terão o papel importante de mostrar como compor o modelo. Depois de ter uma noção exata das tendências a serem trabalhadas, a equipe tem de saber como levá-las para seus clientes. É aí que entram os compradores e designers que criam uma seleção de peças semelhantes às dos desfiles, porém mais usáveis e menos caras.

Vitrine da loja da Intemix em Nova York, no bairro Soho Foto: Stan Godlewski/For the Washington Post

Encontrando o sapato adequado

Em um minúsculo showroom no sexto andar de um prédio em Nova York, uma modelo com um vestido de coquetel branco calça seu enésimo par de sapatos. Ela posa elegantemente com um belo sapato de salto baixo e grosso, mas o seu criador, Edgardo Osorio, observa de imediato: “Não é o adequado para a cliente da Intermix”, diz ele gentilmente, mas com franqueza. A encarregada das compras de sapatos e bolsas para a loja, Fabianne Espinola, concorda. A modelo exibe o sapato seguinte.

Fabianne está no showroom de sapatos da Aquazurra em Nova York, linha lançada em 2011 e que se tornou a queridinha dos fashionistas, arrebatados pelo estilo sensual e glamouroso da linha. Enquanto procura se ambientar no showroom, Fabianne examina os sapatos que seriam adequados às tendências e paletas de cores que Gia e Denise selecionaram. Alguns certamente terão grande sucesso, como uma bota de cano baixo que se harmoniza perfeitamente com a tendência anos 70 e a paleta de cor conhaque.

Outras opções são mais problemáticas e aí então as duas equipes entram numa segunda etapa que é uma espécie de ritual no setor do varejo: o vendedor da Aquazurra faz todo o possível para convencer a compradora da Intermix a encomendar uma grande quantidade de sapatos e ela, prudente e polidamente, seleciona apenas as peças que tem certeza que serão vendidas.

Fabianne adora um par de sapatilhas com cristais e cadarços - mas não o seu preço de varejo, US$ 1.100, muito caro para uma cliente da Intermix pagar por um sapato casual. O pessoal da Aquazurra diz que pode fabricá-las sem os cristais para a loja para que pudessem ser vendidas por US$ 695. Osorio mostra a Fabianne um par de sapatos de noite deslumbrantes, que não foi sua primeira escolha. Quando os vê nos pés da modelo ela se entusiasma, mas ao preço de US$ 1.600 sabe que sua venda vai se limitar à loja da Intermix na Madison Avenue e em seu e-commerce.

Acertos finais

A tatuagem no braço direito de Gia diz “em busca da mágica”. Parece ser exatamente seu estado de espírito quando a equipe de designers lhe apresenta as amostras de tecido para os tops e vestidos de noite que estão preparando para o outono. Algumas não a agradam, como uma de retângulos de couro coloridos costurados com linha preta. Mas seu rosto se ilumina quando vê as amostras de veludo nas cores magenta e roxo.

Os designers têm de preencher o espaço que não foi utilizado por outras marcas - porque o modelo não era exatamente certo ou o preço estava extremamente alto. Nesta temporada as estilistas Vanessa Spencer e Donna Potter ficarão encarregadas de aumentar a seleção de tops para a noite.

“Só vimos roupas pretas no mercado. De maneira que agora vamos ver como as peças podem ficar mais glamourosas”.

O veludo púrpura pode ser a chave. “O que e podemos fazer reunindo tudo isto?” - pergunta Gia às estilistas, examinando as amostras espalhadas pela mesa.

As ideias começam a surgir. As duas designers pretendem criar uma camiseta nesse tecido que uma mulher poderia combinar com um jeans e usar à noite. Mas se encantam tanto com o tecido que não gostariam de usá-lo para tops. Pensam também num vestido casual ou um colado ao corpo para ser usado em eventos. Se o vestido mais extravagante não se harmoniza com o outono, poderá ser comercializado na estação de festas de fim de ano, quando peças mais festivas sempre têm procura.

“Se há uma cor que tenho certeza terá sucesso na próxima temporada é esta” - diz ela, apontando para um vestido amarelo canário . “Na verdade é perfeita. A cor perfeita. Sei que normalmente temos medo do amarelo.”

“É uma cor quente...", diz Donna. “Como a luz do sol”, completa Gia. “Exatamente. Não é só aquele amarelo limão, casual, brilhante”, diz Potter. “Concordo plenamente”, diz Gia.

E desta maneira a moda para a próxima estação começa a tomar forma.

Tradução de Terezinha Martino