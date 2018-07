A alimentação que contribui para a beleza

Alimentação pode ser aliada da beleza Foto: Jf Diório/Estadão

Se você investe muito em cremes hidratantes, xampus, máscaras e fortalecedores de unhas, pode ser o momento de repensar sua alimentação. É indiscutível a importância do que você come para sua saúde - e o mesmo também vale para ter cabelos, pele e unhas saudáveis.

"De nada adianta a pessoa usar muitos cremes se não houver uma alimentação para hidratação da pele e manutenção da beleza. O mais importante é comer o alimento vivo, natural, orgânico e não processado", defende a nutricionista Célia Mara Garcia.

A função da alimentação é repor enzimas, vitaminas e sais minerais do organismo que são responsáveis pela saúde da pele, unhas e cabelos. O que se come também pode evitar o envelhecimento precoce. Os alimentos que têm potencial antioxidante, como frutas vermelhas, combatem os radicais livres, substâncias que provocam o envelhecimento e surgem devido a deficiência alimentar e stress.

Cansaço, oscilação de humor e perda da vitalidade são os principais sintomas de uma pessoa que exagera no consumo de alimentos industrializados. Os sinais de má alimentação também são claramente percebidos na beleza: queda de cabelo, fios sem brilho, unhas com manchas brancas ou quebradiças.

A nutricionista explica que todos os alimentos que possuem silício são amigos da beleza e contribuem para a trinca cabelos, pele e unhas. O silício é um mineral que trabalha pela regeneração do organismo e está presente nos grãos e cereais integrais, frutas frescas e vegetais verdes escuros.

As proteínas também são fundamentais para a beleza da pele, mas a nutricionista ressalta que a capacidade de regeneração do corpo é maior quando consumimos menos proteína animal. Ela passou a proporção que considera ideal, cada grupo a seguir pode ser consumido duas vezes por semana: carne vermelha; proteína vegetal (tofu, shitake e outros cogumelos); peixes e frutos do mar; ovos e frango.

Para quem é preocupada com a beleza, mas às vezes cai na tentação dos doces, Célia Mara dá a dica: "Dê preferência ao açúcar da fruta, mel e agave (extrato da planta que substitui o açúcar). Mas se não conseguir resistir, compense tomando suco verde para desintoxicar".

Crepe de cenoura com guacamole e brotos ao molho picante de tahine Foto: Rafael Wainberg/Divulgação

Apesar do lema de Célia Mara ser "vivo, natural e orgânico", é possível se alimentar seguindo esses preceitos fora de casa. A nutricionista lançou, em parceria com a chef Flávia Marioto, o menu 'Corpo Feliz', que é servido na Mercearia do Conde e no restaurante Condessa, em São Paulo.

Um dos destaques do cardápio é o prato vegetariano crepe de cenoura com guacamole e brotos ao molho picante de tahine (R$ 32). Boa opção para quem procura eliminar gorduras, já que a fruta contribui para a sensação de saciedade e os brotos possuem vitaminas que melhoram o aspecto da pele e dos cabelos.

Outro prato que contribui para a beleza é o risoto de arroz negro com vegetais, gengibre, pimenta cayenna e chèvre (R$ 49), a combinação possui grandes quantidades de vitaminas B1 e B2, do complexo B, boas para o cabelo, a pele e as unhas.

Cinco melhores alimentos para a beleza:

1. Aveia

2. Cereais integrais

3. Frutas

4. Amêndoas e castanhas

5. Lêvedo de cerveja

Unhas - amêndoas, castanhas, cogumelos, frutos do mar, cereais e grãos integrais

Cabelos - aveia, algas marinhas e lêvedo de cerveja

Pele - cereais integrais, principalmente, aveia

Cinco alimentos inimigos

1. Alimentos processados, industrializados, com corantes

2. Frituras e gorduras aquecidas

3. Açúcar branco

4. Cafeína

5. Refrigerantes