8 dicas para não errar no olho preto

Danielle Winits exagerou na sombra e ficou com um visual pesado na festa de 50 anos da Rede Globo Foto: Rede Globo/divulgação

Tanto para a roupa quanto para a maquiagem, o preto é um clássico. No make, funciona tanto no esfumado de sombras sexy quanto no delineado elegante. E agora começa a se consolidar ainda uma terceira opção: o olho propositadamente borrado, no melhor estilo rock’n’roll, como o do desfile da grife Animale na última São Paulo Fashion Week. Mas até o olhar menos ‘certinho’ exige técnica para ficar bonito.

Engana-se, aliás, quem pensa que o preto é um básico à prova de erro. Excesso de pigmento e aquele esfumado que ultrapassa a pálpebra podem resultar em uma maquiagem pesada, como a usada pela atriz Danielle Winits na festa de 50 anos da Rede Globo, que foi ao ar no último sábado, 25. A seguir, profissionais ensinam truques para você não fazer feio e mandar bem no olho preto:

O delineado criado pela maquiadora Fabiana Gomes para o desfile da Animale é propositadamente borrado Foto: reprodução/Instagram

1. Use um primer ou fixador de sombras na pálpebra.

2. Comece a maquiagem pelos olhos e só depois passe base e corretivo na pele. Assim você evita ter que reaplicá-los se a sombra borrar. “É uma forma de limpar a bagunça que o pigmento preto faz e a pele fica perfeitinha, sem olheiras acinzentadas”, explica a maquiadora Bel Luscher.

3. Prepare a pálpebra antes de aplicar a sombra preta. Rita Nogueira, do Jacques Janine Augusta, utiliza um traço grosso de lápis como base, enquanto Bel Uscher prefere aplicar um pouco de sombra marrom no côncavo. Já a maquiadora Helo Bassi gosta de usar sombra em gel para só depois esfumar o produto em pó. “Isso dá uma textura aveludade e garante a durabilidade”, afirma ela.

4. Deposite a sombra preta aos poucos e comece a esfumar a partir do canto externo do olho. Atente para que o esfumado não encoste na sobrancelha.

5. Trace um risco de delineador líquido ou cremoso na base da pálpebra, sobre a sombra. “O detalhe dá acabamento e deixa o olhar mais expressivo”, afirma Rita, do Jacques Janine. Delineados irregulares e até borrados estão em alta.

6. Evite usar lápis preto na linha d’água se tiver olhos pequenos, pois eles parecerão ainda menores.

7. Passe muitas camadas de máscara ou use cílios postiços para potencializar o efeito do olho preto.

8. Corrija e penteie a sobrancelha para que ela não pese no resultado final.