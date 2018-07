5 tendências que têm tudo para virar hit

5 apostas de estilo que você precisa conhecer Foto: Reprodução

Pedraria casual

Para as fãs do estilo mulherzinha, roupas com pedra são a pedida do momento. Foi-se o tempo em que eles estavam restritos a festas ou ocasiões à noite. Hoje, os cristais não só estão permitidos de dia, como fazem cada vez mais sucesso na companhia de jeans e camiseta. E também ao lado de peças navy, como na coleção Resort da Gucci.

Na Gucci, as pedrarias surgem mais casual, mesclada com o navy Foto:

Pérolas outra vez

As pérolas estão de volta? Se depender da Chanel, sim, claro!! Na coleção resort desfilada, recentemente, em Dubai, a grife francesa apostou em longos e rebuscados colares. E também em bordados delicados em vestidos, tops e acessórios como tiara. Tudo junto, misturado e dando toques clássicos à looks que remetem à cultura árabe.

A Chanel aposta nas pérolas, seu maior clássico, em versão renovada. Foto: Divulgação

Azul total

Já foi a vez do total black e a do total white - cansou! Tudo bem,agora é a hora do azul. Misture tons claros e escuros, estampas e texturas. Azul é chique, é casual e vai com tudo, de todos os estilos. Quer mais que isso?

Total azul: a Chloé investe no celeste e no marinho, em texturas diferentes Foto: Divulgação

Franjas, as onipresentes

Se quando você pensa em franjas tem a imagem de um look country, repense. Desde que Isabel Marant virou a estilista favorita de it-girls e editoras de moda, as franjas tornaram-se cool. Com influencias variadas, vindas do universo apache, rocker e até bizantino, as franjas agora marcam um estilo boho despojado perfeito para atrair as lentes de fotógrafos de street style. A sacada é mixar referências, texturas e estilos para obter um visual up to date.

Já nas ruas, as franjas estão em tudo: roupas, bolsas, sapatos... Foto: Divulgação

Máxi poás

A Fendi de Karl Lagerfeld dá adeus aos tradicionais poás pequenininhos - nada de lady like na grife italiana. Eles apostam em bolonas, que aplicadas no couro e com pegada sport, imprimem um ar contemporâneo e irreverente no ato. Chique e cool.