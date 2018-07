5 penteados para enfrentar o calor

Coque despojado

É versátil e fácil de fazer, mas não vale só enrolar o cabelo e prender com um lápis. 'Em vez de escovar, passe uma pomada nos fios secos e monte um coque bagunçado, preso com grampos. Solte a frente e deixe a franja solta, contornando o rosto', ensina Ricardo.

O coque despojado é cool Foto: Reprodução

Coroa de tranças

Quem tem longas madeixas pode se inspirar no penteado estilo deusa grega usado por Emily Blunt no Globo de Ouro. 'Divida o cabelo ao meio e faça duas tranças a partir da raiz. Deixe o comprimento desfiado e as una em um coque baixo, perto da nuca. Acho esse o visual mais lindo do momento', diz o expert.

A atriz Emily Blunt apostou nas tranças para ir ao Globo de Ouro Foto: Reprodução

Wet hair

A tendência dos cabelos molhados sai das passarelas para salvar as mulheres na vida real. 'Passe um pouco de gel nos fios úmidos e penteie tudo para trás', afirma Ricardo. 'O penteado garante estilo de sobra.'

Os cabelos com aspecto molhado foi visto nas passarelas, como no desfile de Vitorino Campos Foto: Estadão

Rabo-de-cavalo duplo

Superprático, ele ganha sofisticação quando feito dividido em dois. 'Basta fazer dois rabos, um no topo da cabeça, outro um pouco mais embaixo, e depois uni-los, como na foto. Nem precisa escovar!'

A atriz Kate Beckinsale usa e abusa do rabo-de-cavalo duplo Foto: Reprodução

Curtinho ondulado

Tem coragem de passar a tesoura? Então vá fundo! 'O cabelo curto é fresco e fica pronto só com um pouco de pomada ou spray', diz Ricardo.