5 Instagrams para seguir já!

Versátil e com uma visão fresca da moda, a fotógrafa Pedrita Junckes passeia por vários segmentos do universo fashion. Em um dia pode clicar campanhas de marcas comerciais, como Coca-Cola Clothing e Sommer, com celebridades que vão de Sabrina Sato a Bruna Marquezine, e, no outro, editoriais de revistas de moda nacionais, tudo sem perder o gingado. Depois de anos ao lado do fotógrafo Fábio Bartelt, de quem foi assistente, Pedrita alçou vôo solo e conta quais são os perfis do Instagram que a inspiram nessa nova jornada. Confira:

@loicmabanza - “Ele é um dançarino incrível. Conheci-o na casa de amigos em NY. Além dos vídeos, ele posta fotos em festas com Madonna.”

@arruda - “Porque eu adoro o Paulo Matinez, seu trabalho e, principalmente, seu humor.”

@historyphotographed - “Fotos históricas e impressionantes, vale cada minuto investido.”

@mario_sorrenti_2 - “Fotógrafo, admiro o trabalho dele.”

@fuuuckingyoung - “Instagram de uma revista de meninos jovens.”