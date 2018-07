5 Instagrams para seguir já!

A fotógrafa Raquel Espírito Santo e seus favoritos no Instagram Foto:

De capa de revista adolescente a retrato conceitual de moda, Raquel Espírito Santo clica tudo que vê pela frente, sempre com seu olhar apurado e com um toque pessoal e cool, sua marca registrada. Com um jogo esperto de luzes, Raquel deixa sua marca passeando por diversos estilos sem abandonar o seu próprio. Aqui a paulista divide sua visão urbana e versátil, e conta quais os perfis do Instagram que a inspiram dia após dia.

@streetetiquette - O street style do Bronx me atrai, com fotos lindas feitas apenas com iPhone.

@waynelawrence - Fotógrafo com olhar mais humano. E tem foto lindas e inspiradoras.

@alastairmckimmstylist - Diretor de moda da revista ID, fonte de muitas inspirações.

@blairgetzmezibov - Fotógrafo de moda simples e clean. Características que, para mim, definem o que é uma boa foto no universo fashion.

@nevillejacobs - É o perfil do cachorro do estilista Marc Jacobs. Alegra o meu dia!