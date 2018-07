5 Instagrams para seguir já!

O fotógrafo Henrique Gendre e seus favoritos do Instagram Foto:

Henrique Gendre é uma dessas pessoas do mundo. Nascido em Moçambique, o fotógrafo começou a trabalhar cedo, aos 16 anos, como ilustrador. Depois disso, já no Brasil, estudou artes plásticas na FAAP, em São Paulo, e aí se mudou para Londres, onde finalmente passou a fotografar. Hoje, ele vive em Nova York ­– mas garante que se considera brasileiro.

No currículo, ele coleciona lindas imagens publicadas em todas as grandes revistas de moda nacionais e internacionais. Além de jornais, como o The Guardian, da Inglaterra. No universo da propaganda, também participa ativamente assinando diversas campanhas publicitárias, sempre com seu toque esperto de controle de luz e um olhar apurado dos enquadramentos. Aqui, ele divide cinco perfis do Instagram que o inspiram diariamente.

@cj_hendry – “Hiper-realismo com uma caneta. Impressionante.”

. Foto: Reprodução

@feral_kid – “Instagram do talentoso desenhista brasileiro João Ruas.”

. Foto: Reprodução

@hifructosemag – “Mostra os incríveis trabalhos dos artistas colaboradores da revista Hi-Fructose.”

. Foto: Reprodução

@losientomiamor – “Posts em progressão de cores. Vale pela ideia. Mas as imagens também são boas.”

. Foto: Reprodução

@miserable_men – “Para não dizer que não falei de moda. Homens entediados esperando suas mulheres fazerem compras.”