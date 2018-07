5 bazares com descontos de até 90%

Leia também: 5 tendências que tem tudo para virar hit

Bazar Tufi Duek tem descontos de até 30% Foto: Divulgação

* O estilista Reinaldo Lourenço oferece descontos de 70% a 90%. Boa oportunidade para encontrar vestidos de festas. As peças estampadas também são uma boa pedida. Até 28 de junho.

Rua Eugênio de Medeiros, 476 - Pinheiros

Reinaldo Lourenço oferece descontos de 70% a 90% Foto: Divulgação

* Conhecida por sua pegada boho chic e peças super estilosas, a Rapsodia dá início à sua liquidação de Inverno 2014, em todas as lojas da marca. São blusas, calças, saias, casacos e demais itens selecionados que recebem até 30% de desconto.

Rapsodia traz descontos de até 30% Foto: Divulgação

* Glória Coelho faz um grande bazar na fábrica da marca até o dia 18 de julho, com descontos de até 90%. As peças vão do tamanho 36 até 46.

Rua dos Cariris, 63 - Pinheiros

Gloria Coelho tem descontos de até 90% Foto: Divulgação

*Até o final de julho, Cris Barros promove bazar de suas coleções antigas com descontos de até 50%.

Rua Tenerife, 52 - Vila Olímpia