Dez tendências de inverno para você investir já

Desfile de Outono/Inverno 2017 da Prada, durante a Semana de Moda de Milão. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Com a chegada do inverno, surge a vontade de renovar o guarda-roupa e apostar em novas tendências. Texturas, cores e acessórios do momento vão repaginar os looks da temporada. Confira a lista abaixo para se inspirar.

Rosa

O rosa-claro já se tornou uma febre. Casacos e tricôs neste tom são perfeitos para quem quer fugir dos escuros comuns de inverno.

Veludo

Não há como negar, o veludo é o tecido do momento. Seja em um vestido, camiseta ou até mesmo uma bota, a textura tem tudo a ver com os dias mais gelados.

Bota vermelha

Depois das polêmicas botas brancas, o sapato vermelho é o novo queridinho dos fashionistas.

Meia arrastão

A meia arrastão volta com tudo, mas repaginada. O truque de styling do momento é usá-la embaixo de uma calça jeans destroyed.

Xadrez vichy

O xadrez é um clássico, mas a sua versão vichy, com apenas duas cores, ganha destaque nesta temporada.

Jaqueta duoduone

Para os dias em que fica difícil sair debaixo do cobertor, que tal apostar no conforto de uma jaqueta duoduone? Estilosa e bem quentinha, é indispensável em um armário de inverno.

Camiseta com frase

Seja uma frase divertida ou ativista, as camisetas que dizem algo são uma ótima pedida em looks básicos, com calça jeans e jaqueta.

Moletom

Os moletons com estampa vintage - sim, aqueles que remetem à infância - são ótimos para se manter quentinha e criar uma produção bem descolada.

Metalizado

O metalizado já saiu dos looks da noite e é bem-vindo em visuais diurnos. Uma dica é misturar o brilho com uma peça mais descontraída, como uma jaqueta jeans, por exemplo.

Gorro

Perfeito para 'bad hair days', o gorro pode dar um toque divertido às produções mais sérias.