10 perfis de moda e beleza para seguir no Snapchat

Foto: Reprodução Instagram / psimadethis

Snap, em inglês, significa estalo, algo rápido, passageiro. E é esse o conceito do aplicativo Snapchat, que já é sucesso entre adolescentes e começa a ganhar vez entre adultos e profissionais das áreas de moda e beleza. Na rede social, o usuário pode tirar fotos ou gravar vídeos, adicionar textos e desenhos a eles e definir o tempo em que a imagem ficará na tela dos seguidores. Cada "snap" dura entre 1 e 10 segundos e é possível escolher entre mandá-lo diretamente para um amigo ou adicioná-lo ao histórico.

Por seu caráter efêmero, a rede começou a ser usada para brincadeiras entre jovens, mas, aos poucos vem virando queridinha de blogueiros, fashionistas e artistas. Isso porque permite uma visão mais pessoal e real da vida de quem posta - sem filtros, sem glamour, sem tempo para deixar a foto perfeita. Gostou da ideia e não sabe por onde começar? Então confira o guia para iniciantes do Snapchat com os dez perfis que valem seus segundos.

1 - Man Repeller (man_repeller)

Foto: Reprodução Snapchat / man_repeller

O perfil da blogueira Leandra Medine, famosa pelo estilo moderninho e cheio de atitude, é seu ingresso para os eventos de moda mais badalados de Nova York. os registros sempre vêm acompanhados pelos comentários bem humorados da fashionista.

2 - Aimee Song (SONGOFSTYLE)

Foto: Reprodução Snapchat / songofstyle

Decoradora de interiores e dona do blog 'Song of Style', Aimee é uma fashionista nata e divide todos os seus looks com os seguidores, dos casuais aos sofisticados. O snaps da americana, aliás, são um retrato do dia a dia, com suco verde de manhã, desfiles à tarde e jantares em família.

3 - Vic Ceridono (VICERIDONO)

Foto: Reprodução Snapchat / viceridono

A editora de beleza da Vogue Brasil adora mostrar suas aventuras em Londres, onde mora, suas viagens pelo mundo e as últimas novidades do mundo da beauté. O mais legal, porém, são os tutorias express de seus novos produtos de beleza.

4 - P.S. I Made This (PSIMADETHIS)

Foto: Reprodução Snapchat / psimadethis

As mãos por trás do famoso site de 'faça você mesmo' invadiram o Snapchat. No perfil, a autora Erika Domesek ensina como montar peças diversas - de óculos customizados a uma versão home-made de bolsas Chanel.

5 - Eva Chen (THEEVACHEN212)

Foto: Reprodução Snapchat / theevachen212

O perfil de Eva Chen, editora chefe da revista Lucky conhecida por seu visual divertido, é um must follow para as aficionadas em moda e beleza. Seus cliques misturam sapatos-desejo, makes inspiradores e momentos de sua nova vida como mãe.

6 - The Coveteur (thecoveteur)

Foto: Reprodução Snapchat / thecoveteur

Extensão do conteúdo do site homônimo, o perfil do The Coveteur tem de tudo e mais um pouco: guarda-roupas e interiores de dar inveja, looks it girls e peças must have da temporada.

7 - Sephora (SEPHORASNAPS)

Foto: Reprodução Snapchat / sephorasnaps

Gigante de beleza, a Sephora reúne em seu perfil os lançamentos que ainda nem chegaram às lojas da rede. Também divide dicas de maquiagem e mostra detalhes dos backstages dos desfiles das principais semanas de moda.

8 - Thássia Naves (THASSIA_NAVES)

Foto: Reprodução Snapchat / thassia_naves

Em Miami, Tóquio ou Uberlândia, sua cidade natal, a blogueira Thássia Naves mostra seu lado divertido e leva seus seguidores a uma viagem fashion pelo mundo. Descontraída, ela também curte fazer vídeos cantando hits pop e sertanejos.

9 - Gabriela Pugliesi (GA.PUGLIESI)

Foto: Reprodução Snapchat / ga.pugliesi

Dos vídeos de seus treinos ao que comeu no lanche da tarde,

a musa fitness documenta cada segundo de sua rotina no Snapchat - fofocas inclusas. Bom para quem curte malhação e tem tempo de sobra para acompanhar a vida alheia.

10 - Camila Coutinho (GESTUPIDAS)

Foto: Reprodução Snapchat / gestupidas

O snap de Camila Coutinho é uma espiadinha na rotina da super blogger brasileira, criadora do site Garotas Estúpidas. Da rotina em Recife, onde ela mora, aos bastidores de eventos de moda mundo afora, está tudo no perfil.