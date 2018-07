10 maquiagens das semanas de moda internacionais para copiar já

Foto: Divulgação

Chega às lojas nesta quarta, 18, a nova linha de maquiagem da M.A.C assinada pela blogueira e ex-modelo Julia Petit. Apesar de estar sendo desenvolvida há dois e meio, a coleção está alinhada com as propostas de maquiagem apresentadas nas semanas de moda internacionais. No total, são onze produtos: três batons (vermelho, nude e roxo), três duos de sombra (com opções que vão do marrom ao chumbo), gloss, delineador líquido, iluminador, blush e pó finalizador transparente.

Entre eles, os eleitos do ‘Moda e Beleza Estadão’ são o batom ‘Açaí’ - que acompanha o desejo universal por lábios violetas - e o duo de sombra ‘Sagu’ - que traz um tom roxo fechado mate e um rosa clarinho perolado - uma ótima opção para variar o esfumado sexy preto.

A coleção de edição limitada, inspirada no clima tropical, será vendida em mais de 30 países. Julia contou que desenvolveu um kit de itens clássicos. "É uma paleta natural, absolutamente clássica, mas com ela você consegue fazer qualquer coisa." Por exemplo, os makes recém-saídos das passarelas que você confere a seguir.

A ruiva é a segunda brasileira a fechar parceria com a marca canadense de maquiagem, o primeiro foi o estilista Pedro Lourenço. “Sonho realizado. O problema é que depois disso eu vou fazer o quê?”, diz Julia.