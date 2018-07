Youtuber sem braços faz sucesso com tutoriais de maquiagem

A youtuber Kaitlyn Dobrow perdeu os membros em decorrência de uma meningite Foto: Reprodução/Instagram

Uma youtuber especialista em maquiagem vem fazendo sucesso com seus tutoriais de maquiagem. E não apenas por causa dos olhos esfumados e do delineado perfeito que ela ensina. Além de dicas de beleza, a americana Kaitlyn Dobrow dá aulas de superação, já que não tem os braços nem as pernas.

Kaitlyn teve os membros amputados em 2013, quando tinha 19 anos, após contrair uma meningite bacteriana. A doença também causou manchas em seu corpo, que parecem queimaduras. Hoje, a jovem usa próteses nas pernas e uma no braço direito. Dá o play!